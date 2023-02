Rueda reafirma o apoio do Goberno galego á investigación para esclarecer as causas do naufraxio do Villa Pitanxo

Cualifica de “valentes” e “auténticos heroes” os tripulantes do Playa Menduíña Dos pola súa actuación na recuperación das vítimas e no rescate dos sobreviventes



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmou hoxe o apoio do Goberno galego á investigación para esclarecer as causas do naufraxio en augas de Terranova do Villa Pintaxo , do que se cumpre un ano o vindeiro mércores, 15 de febreiro, e do que apuntou como clave na recuperación das vítimas e no rescate dos sobreviventes a actuación dos tripulantes do Playa Menduíña Dos , os que cualificou de “valentes” e “auténticos heroes”.

Para todos eles o presidente do Goberno galego tivo palabras de agradecemento, remarcando a actuación do Playa Menduíña Dos –ao que definiu como “barco de valentes”– ante un naufraxio que tachou de “horrible” e do que advertiu que “nunca tivo que acontecer”.

