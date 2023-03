Salienta que Galicia gaña cunha nova infraestrutura fundamental para o desenvolvemento da Coruña e da súa comarca

Reafirma o compromiso do Goberno autonómico co tecido industrial galego apoiando as súas iniciativas e ofrecéndolles certezas e marcos legais estables



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Arteixo (A Coruña), 3 de marzo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pon en valor o investimento das empresas que apostan por Galicia para mellorar a súa competitividade e adiantarse aos retos da transición enerxética. Na inauguración do terminal marítimo de Repsol no Porto Exterior da Coruña, o titular do Executivo autonómico reafirmou o compromiso co tecido industrial apoiando as súas iniciativas e ofrecéndolles certezas e marcos legais estables.

O titular do Goberno galego asegurou que empresas como Repsol e outras compañías que apostan polos novos modelos enerxéticos contarán co apoio do Goberno galego con facilidades de financiación, bonificacións e asesoramento, ademais de certezas, cun marco legal que garante a iniciativa privada e que simplifica os procedementos.

Repsol, xunto con Naturgy e Reganosa, promove un proxecto de xeración de hidróxeno renovable cun investimento de 67,8 millóns de euros que subministrará á refinería da Coruña e a outras industrias e que inxectará gas natural na rede. Foi declarado Iniciativa Empresarial Prioritaria polo Consello da Xunta en decembro de 2022 e acadou unha axuda de 15 millóns do Perte das enerxías renovables.

Galicia conta con outros proxectos innovadores tanto no eido da automoción como nas novas tecnoloxías ou na economía circular que agardan do Goberno central axilidade e xustiza no reparto dos fondos Next Generation.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando