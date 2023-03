Rueda pon en valor o esforzo das Administracións locais e da súa veciñanza para seguir construíndo unha Galicia con futuro

Salienta o desvelo dos habitantes de Paradela por recuperar o pasado, reivindicar o presente e sementar o futuro

Destaca as liñas de colaboración cos concellos para atender as necesidades da poboación, especialmente as que van dirixidas á dinamización do rural



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Paradela (Lugo), 10 de marzo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo hoxe en valor o esforzo das Administracións locais e da súa veciñanza para seguir construíndo unha Galicia con futuro. O mandatario galego participou nos actos celebrados co gallo da clausura do Bicentenario de Paradela, co que colaborou o Goberno galego.

Alfonso Rueda recoñeceu o desvelo dos habitantes de Paradela por recuperar o seu pasado –con iniciativas como a exposición Do tempo de luces–, reivindicar o seu presente –con actividades como A Paradela dos máis novos– e sementar o seu futuro. O presidente da Xunta destacou a historia dun dos primeiros concellos galegos que acadou a oficialidade no século XIX e que foi escenario da creación na Idade Media da Orde dos Cabaleiros de Santiago, custodios do Camiño e dos peregrinos. Pero a entender do mandatario galego, Paradela ten tamén futuro polas súas potencialidades no sector primario e no turismo.

O titular do Goberno galego garantiu a colaboración da Xunta coas Administracións locais para atender as necesidades da veciñanza, especialmente as que van dirixidas á dinamización do rural. No caso de Paradela, referiuse especialmente ás liñas abertas para a atención dos maiores –como as prazas públicas no centro de día e na residencia municipal– e para a favorecer a conciliación –coa casa niño aberta no concello–, pero tamén as iniciativas para reverter a tendencia demográfica e darlle vida ao rural –como o plan pioneiro de incorporación das persoas mozas ás actividades agrarias ou a Estratexia Retorna–.

O Concello de Paradela celebrou o Bicentenario con diversas iniciativas de interese, como exposicións, conferencias, concertos ou a colocación dunha escultura en homenaxe aos cabaleiros da Orde de Santiago, entre outras actividades. Alfonso Rueda felicitou á veciñanza polo seu traballo en memoria de Paradela e da súa historia e destacou que facer grande o sitio no que se naceu e onde viven os pais é “facer grande Galicia”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando