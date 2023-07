Rueda percorre un treito do Camiño Portugués pola costa acompañado de mozos galegos do exterior que participan no programa 'Conecta co Camiño'

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE MicrosoftInternetExplorer4

Redondela (Pontevedra), 22de xullo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, percorreu esta mañá un treito do Camiño Portugués pola costa acompañado de mozos galegos do exterior que están a participar nas actividades do programa Conecta co Camiño.

Nesta iniciativa, que organiza a Secretaría Xeral da Emigración en colaboración coa Consellería de Política Social e Xuventude, están a participar 50 mozos e mozas de entre 18 e 20 anos procedentes de países como A Arxentina, Brasil, Cuba, O Uruguai ou Venezuela.

O programa ten como finalidade facilitar o contacto coa cultura e xeografía galegas por parte da mocidade da Galicia exterior. Así, desde o 21 e ata o 30 de xullo realizaranse diferentes tramos do Camiño de Santiago Portugués e da Costa ata Compostela, así como actividades orientadas a coñecer a historia xacobea e o patrimonio cultural vencellado á zona da contorna.





