Rueda garante aos galegos do exterior que teñen as portas de Galicia abertas para retornar e emprender na terra das súas orixes

Convídaos a aproveitar as oportunidades que lles ofrece o Goberno galego para formarse, emprender ou asentarse na terra dos seus avós



Recalca que A Arxentina é “o país do mundo con máis galegos”, xa que residen unhas 180.000 persoas con raíces na Comunidade



No segundo día da súa estadía na capital bonaerense, inaugura a exposición Iacobus gaudet. Los Caminos de Santiago en Galicia, e asiste ao inicio da Semana do Camiño en Buenos Aires

Buenos Aires (A Arxentina), 15 de outubro de 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, garantiu aos galegos do exterior que teñen as portas abertas para retornar e emprender na terra das súas orixes, unha oferta que reiterou nun encontro coas directivas das entidades galegas na Arxentina coas que compartiu velada na súa viaxe oficial a Suramérica.

Alfonso Rueda recalcou que a Arxentina “é o país do mundo con máis galegos”, xa que residen alí unhas 180.000 persoas con raíces na Comunidade. Por iso, indicou que entendía a cidade de Buenos Aires “como unha continuidade de Galicia”, tendo en conta os 41 centros galegos dedicados á difusión cultural na Arxentina.

O presidente da Xunta reencontrouse coas entidades galegas na Arxentina nun acto celebrado na sede da

Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, onde chegou con dúas mensaxes dos galegos: unha de “agarimo” polo labor que fixeron no desenvolvemento de Galicia, e outra de “apoio” en relación ás iniciativas postas en marcha polo Goberno galego para axudar ás familias da emigración en todo o que precisen.

Nese sentido, animou a emprender o retorno a todos aqueles que desexen construír unha nova experiencia vital na terra das súas raíces facendo uso das oportunidades habilitadas polo Goberno galego, ben para formarse –coas bolsas Beme para estudar un mestrado ou as Bolsas Mocidade FP–, para emprender –con incentivos para a apertura dun negocio– ou para asentarse –con axudas mesmo para abonar un alugueiro–.

Alfonso Rueda agradeceu o labor dos colectivos que perante décadas miraron polo futuro da terra da que partiron e que agora tamén coidan das familias procedentes de Galicia que máis o precisan na Arxentina, cunha mención especial á entidade anfitrioa, a Asociación Benéfica Cultural Partido del Corcubión, presidida por Carlos Ameijeiras, que cumpriu cen anos de actividade no mes de agosto

Na súa estadía en Buenos Aires, Rueda tamén asistiu á inauguración da exposición Iacobus gaudet. Los Caminos de Santiago en Galicia, e ao inicio das actividades da Semana do Camiño en Buenos Aires.

A mostra consta de 46 fotografías, carteis e un audiovisual do fotógrafo Manuel Valcárcel, e polo que respecta á semana de actividades co Camiño como eixo, consta dun ciclo de cine a conversas sobre o fenómeno do Xacobeo.





