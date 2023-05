Rueda felicita o Mecalia Atlético Guardés pola súa Medalla de Prata na Copa de Europa de balonmán feminino

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, felicitou hoxe o Mecalia Atlético Guardés pola súa Medalla de Prata na Copa de Europa de balonmán feminino. O titular do Goberno galego, acompañado do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, recibiu no Pazo de Raxoi o equipo da Guarda que acaba de disputar a final en Turquía, onde acadou a segunda posición da competición europea.

