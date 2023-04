Rueda erixe o traballo conxunto de Galicia e o norte de Portugal como exemplo pioneiro de europeísmo

Subliña que “o soño dunha Europa sen fronteiras” comezou na Eurorrexión coa constitución no ano 1991 da Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal

Salienta que Galicia e o norte de Portugal “forman unha comunidade” na que se mesturan historia, cultura, lingua e fortes intereses compartidos no eido económico

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, erixiu hoxe o traballo conxunto de Galicia e o norte de Portugal como exemplo pioneiro de europeísmo. Afirmouno no seu discurso no acto de entrega e imposición da Medalla do Parlamento de Galicia 2023 á Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal, que tivo lugar no Pazo do Hórreo.

O titular do Goberno galego recordou que coa firma no Porto da constitución da Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal, no ano 1991, creáronse unhas “pontes indestrutibles que forman unha comunidade” na que se mesturan historia, cultura, lingua e fortes intereses compartidos no eido económico. Dous anos despois púxose en marcha o Mercado Único Europeo e, no ano 1995, entrou en vigor o Tratado de Schengen. Rueda, polo tanto, subliñou o carácter pioneiro dese fito que protagonizaron a rexión norte de Portugal e a Comunidade autónoma de Galicia. “O soño dunha Europa sen fronteiras empezou a ser unha realidade aquí”, remarcou.

Alfonso Rueda asegurou que ese exemplo de unidade e europeísmo ofrecido hai máis de tres décadas ten vocacións continuadora e quere ser “o exemplo no que se miren os europeístas de mañá”.

A colaboración transfronteiriza sumou un novo vencello ás xa estreitas relacións entre Portugal e España. Galicia e o norte de Portugal ocupan unha superficie de 51.000 km2 e concentran unha poboación de 6,4 millóns de habitantes.

Para o desenvolvemento das súas funcións, a Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal creou dez comisións sectoriais, tres comunidades territoriais e unha comisión específica que agrupa ás 18 cidades que abrangue o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.

O Parlamento de Galicia concedeu a Medalla 2023 á Comunidade de Traballo Galicia–Norte de Portugal polo seu labor no impulso duns lazos históricos entre os dous territorios que se traduciron tamén en fortes ligazóns sociais, culturais e mesmo económicas.





