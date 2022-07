Rueda enxalza o Xacobeo dobre como a mellor plataforma para os produtos galegos e sinala a gastronomía como un valor clave na oferta turística de calidade

Sinala a aposta da Xunta por seguir impulsando o turismo baseado na paisaxe, na cultura e na boa cociña, como amosa o investimento de 16 M? en Plans de Sustentabilidade Turística en Destino

Asume o obxectivo dos organizadores da cita de converter a Festa da Empanada de Bandeira en Festa de Interese Turístico Nacional

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, enxalzou o Xacobeo dobre como a mellor plataforma para a promoción e o coñecemento dos produtos galegos e sinalou a gastronomía como un valor clave na oferta turística de calidade de Galicia.

No acto que de nomeamento como Valedor da Festa da Empanada, o titular do Goberno galego puxo en valor o comportamento de récord do Ano Santo, como evidencian os 210.000 peregrinos oficiais que finalizaron a ruta ?máis de 100.000 estranxeiros?, e sinalou a aposta da Xunta por seguir impulsando en Galicia un turismo que é sinónimo de paisaxe, tranquilidade, cultura e boa gastronomía. Nesa liña, destacou o investimento de 16 M? en Plans de Sustentabilidade Turística en Destino.

Ao tempo que agradeceu a distinción, Rueda tamén asumiu como propio o propósito dos organizadores de lograr que a cita, que xa vai pola súa 46 edición, sexa declarada Festa de Interese Turístico Nacional, coincidindo coas súas vodas de ouro en 2026. E comprometeu o seu apoio ao obxectivo “como persoa que ten gran parte das súas raíces, da súa orixe e do seu corazón nestas terras”.

Por outra banda, salientou a pegada da gastronomía galega grazas a celebracións como a Festa da Empanada de Bandeira; a existencia de grandes mestres da cociña, como Lucía Freitas ?a pregoeira deste ano?; e de grandes impulsores como o presidente da Asociación de Amigos da Empanada de Bandeira, Andrés Seoane, que xunto con outras case 150 asociacións, axudan a divulgar o prato que “conecta coa tradición galega, que ten potencia e moitísima repercusión”, sentenciou.

Finalmente, o mandatario galego tamén quixo remarcar o papel dos galegos e das galegas que, xunto co potente sector da hostalería, tamén contribúen a que este prato continúe a ser un dos máis emblemáticos da nosa comunidade.





