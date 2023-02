Rueda enxalza a potencia do sistema universitario de Galicia, polo talento do alumnado, o bo facer docente e o importante apoio da Xunta

Salienta que este é o ano que a Universidade galega conta con máis recursos públicos, con case 500 millóns de euros de financiamento para 2023



Pon en valor que Galicia é a única comunidade que leva 12 cursos consecutivos coas matrículas universitarias conxeladas



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, enxalzou hoxe a potencia do Sistema Universitario de Galicia, vencellada ao talento do alumnado, ao bo facer do persoal docente e tamén ao “importante apoio” do Goberno galego, tal e como considerou que reflicten “os case 500 millóns de euros de financiamento” para este 2023, o que supón “o ano con máis recursos públicos”.

