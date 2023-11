Rueda entrega as 40 primeiras vivendas de promoción pública no barrio coruñés de Xuxán

Destaca que a Xunta investirá 55 M? en facilitar a promoción dun total de 1.600 vivendas protexidas nesta zona

Salienta o esforzo de cada unha das familias que recolleron as chaves, así como de todos os galegos e galegas que “contribúen, cos seus impostos, a que poidamos seguir facendo política de vivenda pública”

A Xunta destinará o vindeiro ano un orzamento ampliable de máis de 56 M? a axudas para promover a rehabilitación ou construción de inmobles para alugueiro social e para facilitar o acceso a un fogar de colectivos vulnerables, entre outras



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou hoxe na entrega das 40 primeiras vivendas de promoción pública (VPP) no barrio coruñés de Xuxán, no cal o Goberno galego vai investir 55 millóns de euros para poñer a disposición da cidadanía un total de 1.600 vivendas protexidas. “Sempre falamos das cousas que son imprescindibles e a vivenda é unha delas, por iso quero destacar o esforzo de cada un dos que recolleron as chaves, e tamén o de todos os galegos e galegas que contribúen, cos seus impostos, a que poidamos seguir facendo política de vivenda pública”, asegurou.

Rueda, acompañado da vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, fixo hoxe entrega das chaves ás familias das

primeiras VPP deste barrio, ás que a Xunta destinou 7,5 millóns de euros. En total, o Goberno autonómico prevé construír de forma directa 162 inmobles públicos nestes terreos.

Nesta liña, Rueda fixo fincapé no interese do Goberno galego en incrementar nun 50% o parque público residencial ata 2026. O obxectivo é superar as 5.600 vivendas en réxime de alugueiro, é dicir, 1.800 máis que as existentes na actualidade. “A vivenda é un dereito de todas as persoas e unha obriga das administracións facilitarlla e

dende logo

vai ser nos vindeiros anos unha das políticas principais da Xunta”, indicou.

Pero ademais, o Goberno galego tamén aposta polas axudas para aumentar a dispoñibilidade de vivendas na comunidade ou apoiar aos que teñen dificultades para acceder a un fogar. No 2024 vaise mobilizar un orzamento ampliable de máis de 56 millóns en diferentes achegas, como unha nova liña dirixida a promotores que constrúan ou rehabiliten vivenda para destinar a alugueiro social ou a ampliación das axudas ao alugueiro, que poderán costear ata o 60% do prezo do arrendamento e que se estende a novos colectivos coma os emigrantes retornados.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando