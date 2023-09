Rueda destaca que a sanidade galega está á vangarda na protección do medio ambiente grazas a Estratexia de Economía Circular do Sergas 2030

Asegura que avanzar na sustentabilidade é algo que “implica, preocupa e obriga a todos”: administracións, empresas e cidadáns

Remarca que o obxectivo é avanzar cara un modelo sanitario máis sostible implantando medidas para aforrar custos, acadar maior eficiencia e reducir as emisións de carbono

A Estratexia aposta por usar materiais sostibles nas instalacións sanitarias, diminuír os refugallos, desenvolver procesos asistenciais máis ecolóxicos ou promover o consumo responsable na poboación

O Sergas é pioneiro en participar en programas internacionais para impulsar a construción de centros sanitarios sostibles ou acadar as cero emisións en 2040



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, erixiu a sanidade galega na vangarda da protección do medio ambiente con medidas como a Estratexia de Economía Circular do Sergas, que foi presentada hoxe en Santiago de Compostela e que marcará a folla de ruta do sistema sanitario autonómico nos vindeiros sete anos.

Tal e como explicou o titular do Goberno galego, o obxectivo é seguir dando pasos cara unha sanidade máis sostible nun contexto marcado polo cambio climático e as súas consecuencias na sociedade e na saúde da poboación. Rueda asegurou que para logralo é preciso a colaboración de todos. “Todo o que ten que ver coa sostenibilidade e o medio ambiente é algo que nos atañe, nos importa, nos implica e nos obriga a todos: os cidadáns, as empresas e as administracións que somos as primeiras que temos que dar exemplo”, indicou o presidente.

Rueda resaltou que, polas súas características, a actividade sanitaria ten unha forte pegada no medio ambiente: é unha actividade continuada as 24 horas dos 365 días do ano, que implica moitos desprazamentos, na que se utilizan materiais de un só uso e sistemas que provocan emisións de CO2. Por iso, o sistema sanitario galego

o Sergas leva máis de dúas décadas inmerso nun proceso de transformación para apostar por un modelo máis sostible e respectuoso co medio ambiente.

A Estratexia de Economía Circular do Sergas busca que o sector sanitario actúe como eixo vertebrador e impulsor dunha transformación cultural baseada na sustentabilidade.

Unha serie de medidas que permitirán aforrar custes, acadar unha maior eficiencia e mermar as emisións en todas as instalacións sanitarias. Entre os obxectivos concretos está reducir en máis de 46.500 as toneladas anuais de emisións de CO2 ata 2030, é dicir, o equivalente a plantar máis dun millón de árbores.

Para iso, a Estratexia inclúe diferentes medidas como a redución na xeración de refugallos e o uso de combustibles fósiles, a construción de centros sanitarios con materiais sostibles, o ecodeseño de procesos asistenciais, o fomento da investigación en I+D neste eido ou fomentar o consumo responsable e sostible entre pacientes, traballadores ou provedores.

Rueda resaltou que o sistema sanitario galego xa leva “moito traballo feito” en materia de sustentabilidade. De feito, é pioneiro e un referente ao participar en diferentes iniciativas internacionais. O Sergas é o único sistema sanitario europeo que participa como socio na Nueva Bauhaus Europea –un proxecto que aposta polas construcións sostibles para mellorar a calidade de vida ? e non hai ningunha outra administración sanitaria española involucrada nun proxecto da ONU para intentar acadar as cero emisións de carbono nas instalacións sanitarias en 2040.

Ademais, a sanidade galega ten en marcha outros programas para a redución de uso de plásticos nos centros hospitalarios ou as emisións de gases á atmosfera que provoca o sistema de anestesia das operacións cirúrxicas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando