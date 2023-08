Rueda destaca que a restauración do Pazo de Lourizán promoverá o rexurdimento dun complexo cun amplo valor histórico e ambiental

Resaltou que o obxectivo é impulsar este recinto desde o punto de vista cultural, académico, paisaxístico e turístico

Vanse investir preto de 18 M? en melloras nas instalacións coma a rehabilitación do edificio principal, a construción dunha sala polivalente de conferencias ou a posibilidade de albergar establecementos de aloxamento turístico ou restauración

Ademais búscase consolidar Lourizán como centro de referencia en formación forestal e punto de encontro para o estudo e a investigación neste eido

Este ano seleccionarase a proposta gañadora do concurso de ideas sobre a restauración para poder comezar as obras en 2024

Lourizán (Pontevedra), 31 de xullo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que os labores de restauración e deseño de novos usos e actividades do Pazo de Lourizán que vai levar a cabo a Xunta impulsarán o rexurdimento dunhas instalacións cun amplo valor histórico e ambiental.. Durante unha visita a este inmoble pontevedrés, Rueda resaltou que se van destinar 18 millóns de euros a actuacións de mellora.

“O rexurdimento definitivo de Lourizán comeza hoxe”, aseverou o mandatario galego, quen avanzou que, unha vez concluído o traspaso de titularidade da Deputación de Pontevedra ao Goberno autonómico, o obxectivo é impulsar o complexo de Lourizán desde o punto de vista académico e cultural, pero tamén social, recreativo, paisaxístico e turístico.

Para iso, adiantou que se vai acometer a restauración “necesaria e rigorosa” do edificio principal do Pazo, así como dos itinerarios e instalacións do xardín botánico, “un tesouro como hai poucos en España e Europa”, enxalzou. Ademais, construirase unha sala polivalente de madeira nun novo inmoble de madeira e ábrese a posibilidade de albergar establecementos de aloxamento turístico ou restauración en parte das instalacións.

Pero ademais, Rueda apuntou que o proxecto da Xunta busca consolidar Lourizán coma un centro de estudo, investigación e divulgación forestal. Tal e como explicou, o obxectivo é que este sexa un lugar de referencia para formarse en materia forestal e tamén un punto de encontro entre todos os axentes públicos e privados deste eido.

Precisamente, o presidente da Xunta precisou que este mesmo ano vaise seleccionar a proposta gañadora do concurso de ideas sobre os novos usos e actividades de Lourizán. No primeiro trimestre do ano que vén comezarase a elaboración do proxecto elixido coa previsión de poder comezar as obras xa en 2024.

Durante a visita, na que estivo acompañado do conselleiro do Medio Rural, José González, e o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, Rueda defendeu darlle un “sentido histórico, cultural, turístico e paisaxístico” ao Pazo de Lourizán, e amosouse convencido de que estas actuacións “vanlle dar vida” non só ao complexo, senón a toda contorna de Pontevedra, á vez que espertar o interese “de toda Galicia e España”.





