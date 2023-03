Rueda destaca que a rede de Polos de emprendemento cubrirá o cen por cen do territorio galego para apoiar a creación de emprego e de novas iniciativas laborais

Subliña que a Xunta destinará neste 2023 un total de 9,2 millóns a estas ferramentas que favorecen que empresas e emprendedoras creen novos postos de traballo

Pon en valor que os Polos que están xa en funcionamento impulsaron en menos dun ano 209 proxectos empresariais, dos que o 57 % foron iniciativas lideradas por mulleres

Avanza a intención de crear, en total, 15 Polos en toda Galicia, tres deles de carácter urbano



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

A Fonsagrada (Lugo), 28 de marzo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destaca que a rede de Polos de emprendemento e apoio ao emprego que fomenta o Goberno galego cubrirá o cen por cen do territorio para apoiar a creación de emprego e de novas iniciativas laborais. O titular do Goberno galego participou, acompañado pola conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, na inauguración do novo servizo con sede na Fonsagrada, que dará cobertura a 16 concellos da Montaña lucense.

O mandatario galego recordou que os Polos de emprendemento son unha ferramenta axeitada para facilitar as condicións e crear un ambiente favorable para que empresas e emprendedores poidan crear postos de traballo con futuro na zona na que se asentan, porque aglutinan todos os recursos coa visión posta nas particularidades de cada territorio, nas súas necesidades e oportunidades. “E para facelo –subliñou Rueda– hai que ir onde está a xente”.

Como paso previo á posta en marcha do Polo, o Goberno galego acende o botón do Sistema de Información e intelixencia territorial (SIE), que pode detectar actividades económicas con potencial. Unha vez exploradas as oportunidades, o servizo ofrece asesoramento personalizado, espazos de traballo temporal e networking, identificación de recursos e captación de investimento e financiamento.

O novo polo da Montaña lucense únese ao Polo do Carballiño que botou a andar esta semana, e os dous súmanse aos cinco que hai xa en funcionamento en Verín, Silleda, Coristanco, Ferrol e Monforte. En menos dun ano atenderon a 220 persoas e impulsaron 209 proxectos empresariais, dos que o 57 % foron iniciativas lideradas por mulleres.

Os restantes cubrirán as áreas territoriais das Mariñas, Lugo Central, Pontevedra Leste e Sur, Terras de Santiago e Valdeorras. A maiores, está previsto crear tres de carácter urbano, un deles en Vigo. Deste xeito, será unha rede de 15 Polos en Galicia a que dará servizo á totalidade do territorio galego, e á que a Xunta destinará 9,2 millóns de euros neste 2023. “Así é como se equilibra o territorio”, asegurou o presidente da Xunta.

Logo de escoitar os testemuños dos emprendedores da área territorial do novo Polo da Fonsagrada, Alfonso Rueda amosouse satisfeito polo “moitísimo talento” que hai na montaña lucense, e alegrouse de que na comarca haxa 16 concellos “nos que se pode dicir á veciñanza que, se teñen unha idea, aquí estamos para escoitala”.

Os Polos están a amosarse como unha ferramenta moi útil dentro dunha planificación global da Xunta a prol do emprego: a Estratexia Xempre Contigo, que ten como obxectivo crear emprego de calidade, impulsar o emprendemento e mellorar as capacitacións das persoas. A posta en marcha desta iniciativa implicou un cambio profundo nas oficinas do servizo público de emprego para casar mellor a oferta e a demanda. O Goberno galego puxo en marcha, ademais, a Estratexia Galicia Retorna para favorecer o regreso dos galegos no exterior e ofrecerlles unha oportunidade laboral e un proxecto de vida aos descendentes dos que un día tiveron que emigrar.

A Xunta destina este ano 18,2 millóns de euros a políticas emprendedoras, un investimento que se suma aos máis de 100 millóns destinados a traballadores autónomos e a economía social. En definitiva, unha rede de apoio para que o emprego e a actividade emprendedora xermole por toda Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando