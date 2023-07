Rueda destaca que a nova Lei do litoral dá seguridade ás empresas da cadea mar-industria, un sector que xera 9.000 M€ ao ano e uns 40.000 empregos directos

Subliña que a norma aporta estabilidade e permitirá manter 4.000 edificacións como empresas, colexios ou centros de saúde que están no litoral e que a normativa do Goberno central poñía en risco

Resalta a importancia do sector mar–industria para a economía galega, e que son os primeiros interesados en coidar a súa fonte de vida e de riqueza

Asegura que a lei galega vai garantir o equilibro entre a conservación do medio ambiente e actividades estratéxicas en territorio marítimo, fronte a unha normativa estatal cada vez máis restritiva

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Cambados (Pontevedra), 10 de xullo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta mañá que a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia que acaba de aprobar o Goberno autonómico dá seguridade ás empresas da cadea mar–industria, un sector clave para a economía galega. Durante unha visita ás instalacións de Mariscos Daporta, no porto de Tragove en Cambados, salientou que a normativa ofrece garantías xurídicas a unhas 4.000 edificacións –empresas, vivendas, centros de saúde– presentes no litoral galego e que a actual lexislación estatal poñía en risco.

Rueda, acompañado polo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou o peso que a cadea mar–industria ten na economía galega, ao resaltar que se trata dun sector que representa o 5 % do PIB galego, xera 9.000 millóns de euros ao ano e do que dependen 40.000 postos de traballo directos.

O presidente asegurou que o obxectivo principal da normativa autonómica é garantir o equilibro entre a conservación do litoral e actividades estratéxicas en territorio marítimo. Nesta liña, lembrou que tanto a Administración galega como a cadea mar–industria son “os primeiros interesados en preservar e mimar a contorna” e asegurou que é posible manter actividades claves desde o punto de vista socioeconómico e que se desenvolven de forma totalmente sostible. “Aquí en Galicia queremos seguir vivindo do mar e coidando do mar”, aseverou.

O presidente fixo fincapé en que un eido tan vencellado ao tecido produtivo galego precisa garantías e estabilidade, algo que non ofrece a actual normativa de Costas do Goberno central, moi restritiva e “contraria aos intereses de miles de postos de traballo e moitísimas empresas” que busca que o litoral quede libre de calquera actividade sen ter en conta a realidade de cada territorio. “Non ten sentido unha norma que trata a todo o litoral de España por igual” e concluíu que Galicia “vive do seu mar coidando do seu mar”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando