Rueda destaca que o interese de Resonac por consolidarse en Galicia demostra o potencial da Comunidade para liderar industrias que farán unha sociedade máis sostible

Salienta as “enormes posibilidades” para a mobilidade sostible que xeran proxectos industrias como o de Resonac dirixido ao desenvolvemento do vehículo eléctrico

Reafirma o compromiso do Goberno galego coas empresas que queiran investir na Comunidade dando facilidades, certezas e estabilidade



A Coruña, 27 de febreiro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destaca que o interese da firma de orixe nipón Resonac Graphite Spain por consolidarse en Galicia demostra o potencial da Comunidade para liderar industrias que farán unha sociedade máis sostible. O titular do Goberno galego visitou a sede da empresa electrointensiva no polígono industrial de Agrela (A Coruña), para coñecer de primeira man os proxectos industriais nos que traballa a compañía.

O titular do Goberno galego salientou as “enormes posibilidades” para a mobilidade sostible que xeran proxectos industriais como nos que traballa Resonac dirixidos ao desenvolvemento do vehículo eléctrico. “Aquí hai moitísimo futuro”, asegurou. E garantiu o apoio da Xunta de Galicia nesta nova andaina da firma na nosa Comunidade porque –recordou– a obriga da Administración é facilitar a implantación de proxectos como o desta internacional “que paga a pena porque está entroncada no futuro”, indicou.

O presidente da Xunta reafirmou o compromiso do Goberno galego coas empresas que queiran investir na Comunidade. Con ese obxectivo, desde a Administración autonómica se lles dá facilidades –con bonificacións de ata o 50 % para implantarse en territorio galego–, certezas –coa creación de figuras como a iniciativa empresarial prioritaria ou o proxecto empresarial estratéxico–, e estabilidade –con medidas para abaratar a factura eléctrica das grandes empresas–.

No caso de Resonac, o pasado mes de xuño autorizouse ao Ministerio para a Transición Ecolóxica o inicio da tramitación de dous parques eólicos que subministrarán enerxía á planta da Coruña, dous proxectos que veñen de obter tamén a declaración de impacto ambiental positiva.





