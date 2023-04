Rueda destaca o pulo do sector conserveiro galego que traballa para seguir liderando o mercado da man da innovación e dos estándares de calidade

Salienta o afán da empresa conserveira por converterse nun referente mundial no emprego das novas tecnoloxías nunha das plantas máis grandes e modernas do sector conserveiro en Galicia

Pon en valor o parque empresarial da Plisan, en proceso de ampliación, para o desenvolvemento industrial de Galicia



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Salvaterra do Miño (Pontevedra), 19 de abril de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o pulo do sector conserveiro galego que traballa por seguir liderando o mercado da man da innovación e dos estándares de calidade. O titular do Goberno galego salientouno na visita que Conservas Albo organizou hoxe ás súas novas instalacións na Plataforma Loxística Industrial de Salvaterra–As Neves (Plisan), que coñeceu acompañado polo vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde; pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, e pola conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Para o mandatario galego, o esforzo da compañía por investir na Plisan –nunha superficie de case 25.000 m2 na que se construíu unha das plantas máis grandes e modernas do sector conserveiro de Galicia cun investimento de 30 millóns de euros– supón unha aposta por seguir liderando a industria da transformación dos produtos do mar. De feito, as instalacións de Albo incorporan tecnoloxía 4.0 para mellorar a súa competitividade, persegue a eficiencia e a seguridade no procesado do peixe e conta coas tecnoloxías dixitais que moverán a industria conserveira do futuro. “Trátase dunha aposta gañadora dunha empresa que quere ser referente mundial”, indicou.

Alfonso Rueda salientou o afán da empresa conserveira por avanzar no emprego das novas tecnoloxías, o que permitirá –ao seu entender– que Galicia siga a liderar un sector no que tradicionalmente foi pioneira e no que hoxe a Comunidade é líder. No 2022, as exportacións galegas de conservas de peixe ascenderon a 869 millóns, un 8 % máis que no 2021. Galicia, ademais, representa case o 70 % das exportacións españolas de conserva de peixe e, nese mercado, Conservas Albo mantén unha posición relevante, xa que está presente en 25 países.

O mandatario galego dixo que a marca Galicia é sinónimo de “credibilidade e de calidade” tanto en España como no exterior e que boa parte dese éxito se debe ao sector do mar e á transformación dos produtos obtidos del.

O presidente autonómico augurou tamén un futuro prometedor para as instalacións da Plisan nas que centralizou Albo toda a súa actividade. “É un proxecto valente que está a dar os seus froitos”, subliñou. A Plataforma Loxística Industrial de Salvaterra–As Neves –promovida pola Autoridade Portuaria de Vigo, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e a Xunta de Galicia– ocupa na actualidade unha superficie de algo máis de tres millóns de metros cadrados, pero xa se tramita a súa ampliación para superar os catro millóns. Actualmente están adxudicadas trece parcelas a seis empresas e está prevista unha nova poxa pública para a comercialización das que aínda están dispoñibles.

Alfonso Rueda agradeceu a implicación de todas as Administracións involucradas no seu desenvolvemento e asegurou que a Plisan é “a mellor demostración de que debemos seguir colaborando por riba de cores políticas e posicións particulares”





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando