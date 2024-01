Rueda destaca o novo espertar cultural que atravesa a cultura galega ao constituír unha marca recoñecida dentro e fóra da comunidade

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2024

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe como un “novo espertar” o momento actual que está a vivir a cultura galega con máximos indicadores en emprego, riqueza xerada e promoción. O titular do Goberno referiuse así na súa intervención no primeiro pleno do ano do Consello da Cultura Galega, ao que asistiu acompañado

conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez .

Neste sentido, Rueda salientou a “marca propia” que acadou a creación cultural na comunidade, a cal é recoñecida en todo o mundo. Así, animou a seguir traballando para contribuír á súa conservación, así como garantir o acceso universal á mesma e manter ese carácter “inclusivo, plural e diverso” co que conta actualmente.

O presidente da Xunta puxo en valor a función do Consello da Cultura Galega como un órgano estatutario que, desde a súa creación, promoveu unha Galicia integradora, que “defende a nosa cultura, o noso patrimonio e a nosa lingua e é excepcional se miramos ao conxunto das Comunidades autónomas”. Alfonso Rueda subliñou, ademais, que o ano que acaba de comezar traerá para Galicia acontecementos que enriquecerán aínda máis a súa bagaxe cultural, desde a celebración das Letras Galegas en homenaxe a Luísa Villalta ata as efemérides e actos que conmemorarán a figuras como Francisco Asorey (Día das Artes), Chichi Campos (Día da Ilustración) ou o 25 cabodano do pasamento de Gonzalo Torrente Ballester.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando