Rueda destaca a importancia das conexións por tren para o avance social e económico de Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor hoxe a relevancia que teñen as conexións ferroviarias –xa desde a primeira liña que se puxo en funcionamento en Galicia– para o avance social e económico da comunidade autónoma.

Así o sinalou durante a súa participación nunha homenaxe aos traballadores do ferrocarril, enmarcado nos actos de conmemoración do 150 aniversario da chegada do tren a Galicia. Alí estivo a

compañado da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade,

Ethel Vázquez, e do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez.

Durante a súa intervención, o titular do Executivo galego fixo fincapé en que o tren é fundamental para a conexión co resto da península, para o transporte de mercadorías e para avanzar cara a unha mobilidade máis limpa e sostible. Por iso, recordou a necesidade de seguir apostando por este medio de transporte con máis e mellores conexións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando