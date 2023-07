Rueda destaca á hostalaría galega por ofrecer experiencias innovadoras que contribúen a consolidar Galicia como destino turístico de calidade

Resalta o papel do sector para que a comunidade siga a bater este ano récords histórico de visitantes

Subliña que, no que vai de ano, Galicia xa rexistrou 1,5 millóns de visitantes e 180.000 compostelas entregadas, un 20 % máis que no mesmo período de 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta tarde o compromiso da hostalaría galega por ofrecer experiencias innovadoras que contribúen a consolidar Galicia como destino de calidade. Subliñou que si Galicia segue a bater récord de cifras no eido turístico é grazas a iniciativas que apostan “pola excelencia” e se “adaptan ás novas demandas dos viaxeiros” como o aloxamento Retiro da Costiña Wellness&Villas que hoxe se inaugurou en Santa Comba.

Rueda salientou que este novo proxecto turístico –inspirado nos antigos castros e que combina aloxamento con experiencias gastronómicas– ofrece todo o que buscan os turistas de hoxe en día e polo que cada vez máis viaxeiros elixen Galicia como destino: tranquilidade, contacto coa natureza, experiencias e poder desfrutar de patrimonio natural ou cultural da contorna.

O presidente destacou que “Galicia senta ben, Galicia está de moda” e non se trata dunha “moda pasaxeira” como demostran os últimos datos do sector turístico. Se a comunidade pechou 2022 con récord histórico de visitantes –ao chegar aos 6,5 millóns–, xa leva 1,5 millóns de turistas no que vai de ano e entregáronse unhas 180.000 compostelas, o que supón un 20 % máis que no mesmo período de 2022.

Rueda agradeceu ao sector da hostalaría o seu compromiso e traballo para consolidar Galicia como destino de referencia e xerar riqueza e emprego na contorna, en moitos casos dinamizando zonas do rural a través do turismo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando