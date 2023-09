Rueda destaca a estabilidade política, económica e social que fai de Galicia unha terra puxante e atractiva para investir, vivir e visitar

Asegura que a comunidade ofrece as garantías e certezas que precisan as empresas para desenvolver os seus proxectos

Lembra que Galicia é pioneira en medidas sociais como a gratuidade da educación de 0 a 3 anos en todas as escolas infantís, a conxelación das taxas universitarias ou contar co calendario de vacinación máis competo de España

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe a estabilidade política, económica e social de Galicia que converte á comunidade nunha terra puxante e atractiva tanto para visitar como para investir ou desenvolver un proxecto de vida.

Durante a recepción ás delegacións ministeriais que participan na reunión do Consello de Asuntos Económicos e Financeiros da UE que se celebra en Santiago, o titular do Goberno galego resaltou que Galicia ofrece as garantías e certezas que precisan as empresas para desenvolver novos proxectos nun contexto como actual a través dos bos datos económicos e os apoios que ofrece á administración ao tecido empresarial.

Ademais, lembrou que a comunidade tamén resulta un lugar atractivo para vivir con pioneiras medidas a nivel social coma a implantación da gratuidade da educación de 0 a 3 anos en todas as escolas infantís, a conxelación das taxas universitarias desde hai 13 anos, que agora son as máis baixas a nivel nacional ou ao contar co calendario de vacinación máis completo de España.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando