Rueda destaca a desestacionalización do Camiño de Santiago e o aumento de peregrinos estranxeiros durante este 2023

Salienta que ata finais de agosto entregáronse 310.000 compostelas, máis que no mesmo período de 2022 que foi ano Xacobeo e no que se bateron récords históricos

A rede de albergues públicos rexistrou maior ocupación neste inverno e primavera que nos pasados

Os peregrinos estranxeiros representaron este verán case o 40% do total, a maioría de Italia, EEUU e Alemaña

Asegura que o balance deste 2023 “é moi positivo” e que a previsión é pechar un ano “espectacular” desde o punto de vista do Camiño e o turismo



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que o Camiño de Santiago está a experimentar unha desestacionalización e un aumento de peregrinos estranxeiros durante este ano 2023. O titular do Goberno galego, que realizou un tramo da ruta xacobea entre Santiago e Fisterra, subliñou antes de comezar a etapa en bicicleta que Galicia segue a rexistrar cifras récord de peregrinos. “O balance é moi positivo e a previsión é que imos pechar un ano 2023 fantástico desde o punto de vista do Camiño e o turismo”, indicou.

Rueda salientou que ata finais de agosto entregáronse xa máis compostelas que no mesmo período de 2022, que foi ano Xacobeo e “espectacular” para o turismo na comunidade. En concreto, nos primeiros oito meses do ano, un total de 310.000 peregrinos obtiveron esta credencial, un 2% máis. A eles hai que engadir, subliñou o presidente, a todos os que realizan o Camiño, pero non recollen a compostela.

Catro de cada dez peregrinos chegados

neste verán a Santiago de Compostela son estranxeiros, unha cifra por riba tamén do rexistrado o pasado ano, sendo os italianos os máis numerosos, seguidos dos nados en EEUU e Alemaña.

Ademais, tal e como resaltou o presidente, a ruta xacobea esta a experimentar este ano unha desestacionalización. A rede de albergues públicos acadou durante este inverno e a primavera unha maior ocupación que no 2022. Rueda valorou estes datos xa que se enmarcan no obxectivo da Xunta de que os turistas visiten Galicia durante todos os meses do ano e non só en verán.

Antes de comezar a etapa, Rueda asegurou que as previsións do sector turístico para este mes de setembro e outubro “son moi boas”. Por iso, o presidente considera que Galicia vai “polo bo camiño” á hora de consolidar a ruta xacobea como un dos principais atractivos da comunidade para atraer visitantes ao longo de todo o ano.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando