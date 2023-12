Rueda destaca a construción do Novo Montecelo como exemplo da aposta da Xunta pola sanidade pública galega

Pon en valor o compromiso e vocación de todo o persoal sanitario

Salienta que a sanidade galega contará o próximo ano co orzamento máis elevado da súa historia, con máis de 5.000 millóns de euros



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo hoxe como exemplo a construción do hospital Novo Montecelo, cun investimento estimado de máis de 170 millóns de euros, como exemplo da aposta da Xunta pola sanidade pública galega.

Así o destacou hoxe durante a súa participación no acto do 50 aniversario deste hospital pontevedrés, no que estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Alí, puxo en valor que as obras de ampliación e reforma que se están executando en Montecelo teñen como obxectivo converter esta infraestrutura hospitalaria nunha das punta de lanza da sanidade galega.

Ademais, durante a súa intervención, o titular do Executivo Galego defendeu a excelencia do sistema sanitario galego, ao tempo que reafirmou o seu compromiso con seguir mellorándoo. Neste esforzo enmarcou o orzamento previsto para a sanidade o próximo ano, que ascende a máis de 5.000 millóns de euros, o máis elevado da historia.

Con todo, precisou que todas estas medidas só cobran sentido grazas ao esforzo diario de todo o persoal sanitario, a quen agradeceu o seu compromiso e vocación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando