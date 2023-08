Rueda destaca o compromiso da Xunta na mellora da prevención e dos tratamentos contra o cancro

Agradece á Asociación Española Contra o Cancro e a todos os seus voluntarios o apoio que prestan aos doentes e aos seus familiares



Adianta que o primeiro centro de produción de medicamentos CAR–T de Galicia estará funcionando nos primeiros meses de 2024



Sinala que xa se está avanzando no centro de protonterapia coa intención de que sexa o primeiro de España en poñerse en marcha e que este ano se completará a extensión do programa de cribado de cancro de cérvix a toda Galicia



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor hoxe que o Goberno galego está comprometido cunha mellora continua da prevención e dos tratamentos contra o cancro que se prestan no servizo público de saúde, e apostou por seguir avanzando por ese camiño.

Lembrou tamén que a Xunta aprobou o ano pasado unha Estratexia de xestión do cáncer en Galicia que, entre outras novidades, prevé un programa de seguimento para as persoas que finalizan un tratamento oncolóxico; a creación dunha rede colaborativa con atención primaria; ou o aumento da capacidade investigadora.

Ademais, na súa intervención tamén fixo especial fincapé na importancia do ámbito da innovación. Ao respecto, avanzou que a previsión é que o primeiro centro de produción de medicamentos CAR–T de Galicia estea funcionando en probas a finais deste ano e xa de forma efectiva nos primeiros meses do 2024; así como que xa se está avanzando no centro de protonterapia, coa intención de que sexa o primeiro de España en poñerse en marcha.

Por último, o presidente agradeceu o traballo que realiza a AECC e todos os seus voluntarios no apoio aos pacientes con cáncer e as súas familias, e aproveitou a oportunidade para mandar unha mensaxe de apoio e cariño a todos eles.

