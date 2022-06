Rueda destaca o compromiso da Xunta coa conservación do planeta para deixar unha Galicia mellor ás vindeiras xeracións

Agradece aos profesores Juan Casares Long e José A. González a tradución deste clásico da investigación científica. “Grazas por facer esta pequena aventura de traducir este libro ao galego”, di

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe, durante a presentación do libro Os Límites do Crecemento , o compromiso da Xunta coa conservación do planeta para deixar unha Galicia mellor ás vindeiras xeracións.

A este respectou, explicou que esa implicación da Administración galega con facer un mundo máis sostible reflíctese na Estratexia galega de economía circular 2020–2030, a Lei de residuos e solos contaminados ou as medidas para loitar contra o cambio climático como a Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050, o Pacto das Alcaldías para o Clima, a Alianza Galega polo clima ou a futura Lei do clima de Galicia.

Nese sentido, Rueda reflexionou sobre a necesidade de adoptar medidas, entre todos, para non chegar ao colapso do que advirte o informe e ante os sinais de SOS que o planeta está a lanzar nos últimos anos como o feito de que Galicia, que é o país dos mil ríos e tradicionalmente de choivas, estea a ter episodios de prealerta de seca.

“Avisos temos dabondo, a responsabilidade das Administracións é intentar aplicarnos nas políticas e facer pedagoxía”, afirmou, amosando a importancia de dar exemplo nas decisións que se toman para que os cidadáns se conciencien de que se trata dun labor colectivo.

Por último, agradeceu aos profesores Juan Casares Long e José A. González a tradución desta obra á que cualificou como un clásico da investigación científica que soubo adiantarse aos retos que ía ter por diante a humanidade. “Grazas por

facer esta pequena aventura de traducir este libro ao galego”

, abundou

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando