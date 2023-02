Rueda destaca as cifras de récord do dobre Ano Santo e anima a seguir camiñando a Galicia durante a década Xacobea

Subliña que Galicia pechou 2022 con máis de 438.000 compostelas entregadas, a maior cifra da historia e fala de “éxito colectivo” de toda a comunidade

Destaca que o Camiño de Santiago “fai máis grande a Galicia” desde o punto de vista “económico, cultural e de identidade”

Resalta que a Xunta xa traballa coa vista nos Xacobeos de 2027 e 2032 e busca promover que Galicia se manteña coma un destino atractivo para os turistas

No acto recoñeceuse o labor a prol do Camiño de diferentes entidades, colectivos e personalidades, entre elas, a periodista Ana Rosa Quintana que recibiu unha mención especial por promover a ruta xacobea



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta tarde as cifras récord do dobre Ano Santo e animou a seguir camiñando a Galicia durante a década Xacobea que acaba de iniciarse. “O Xacobeo foi un éxito colectivo, un éxito de toda Galicia”, subliñou Rueda durante a presentación do Balance do Xacobeo 2021–2022, un acto celebrado no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia no que tamén se premiou o labor de difusión do Camiño de Santiago que realizan diferentes entidades, colectivos e personalidades de toda España.

Durante a súa intervención, Rueda detallou as cifras “espectaculares” que fixeron deste Xacobeo 2021–2022 unha data histórica e que acreditan, subliñou, que Galicia traballou e soubo trasladar a mensaxe de que ”é destino seguro” xa que, como lembrou, este dobre Ano Santo comezaba en plena pandemia e con moitas restricións de mobilidade. Nesta liña, resaltou que o pasado ano se alcanzaron as 438.600 compostelas ?“aínda que a cifra de peregrinos que fixeron polo menos cen quilómetros da ruta é de máis de 700.000”, indicou– e que se recuperou o turismo internacional xa que os camiñantes doutros países xa supoñen case a metade dos peregrinos que chegan a Santiago. Ademáis, Galicia rexistrou 6,5 millóns de viaxeiros e 12,5 millóns de noites, a cifra máis alta na historia da comunidade.

Entre os factores que contribuíron ao éxito deste dobre Ano Santo, Rueda destacou o feito de que Galicia reúne as características que demandan os turistas tras a pandemia –natureza, patrimonio e zonas pouco masificadas– e fixo especial fincapé na programación cultural que se organizou por toda a comunidade para achegar o Xacobeo a todos os rincóns de Galicia. “Quixemos que toda Galicia foise partícipe do Xacobeo”, resaltou Rueda. Para iso organizáronse 160 eventos musicais en 70 concellos no 2022, aos que hai que sumar certames de maxia e ilusionismo, eventos gastronómicos ou probas deportivas vencelladas ao Xacobeo.

O presidente agradeceu o labor a prol do Camiño de Santiago realizado por todos os premiados na gala desta tarde e fixo fincapé en que o Goberno galego segue a traballar para que Galicia se manteña coma un destino atractivo para o turismo, coa vista xa nos vindeiros Xacobeos. “O Camiño fai máis grande a Galicia desde o punto de vista económico, cultural, de identidade e é un orgullo para os galegos”, concluíu o titular do Goberno galego.

Un total de 22 entidades e persoas foron premiadas ao longo da gala pola súa contribución ao éxito deste Xacobeo 2021–2022 e pola promoción e difusión do Camiño de Santiago. Ademais, durante o acto fíxose un recoñecemento expreso aos patrocinadores do Xacobeo e houbo unha mención especial para a periodista Ana Rosa Quintana que realizou o Camiño en varias ocasións, a última durante 2021.

Na categoría de ‘Xacobeo Acollida’ foron galardoados a Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, a Federación Galega de Amigos do Camiño de Santiago; a Asociación galega de albergues privados (Agalber), o establecemento Ideas Peregrinas e se lle outorgou a título póstumo o premio de albergueira pública a Edita Núñez. No eido de ‘Vixilancia, Voluntariado e profesionais do Camiño’ foron recoñecidos o servizo de Protección Civil de Santiago, os voluntarios de American Pilgrims e os profesionais do transporte, representados nun taxista que recolleu o premio.

No eido deportivo galardoouse a carreira ciclista O Gran Camiño, ao director de La Vuelta, Javier Guillén, a regatista Alicia Freire e a asociación Discamino que facilita que as persoas con discapacidade poidan peregrinar a Santiago. Dentro da categoría ‘Xacobeo experiencias’ premiouse a Iniciativa Galicia Ilusiona, o traballo do Colexio Cristo Rey de Ferrol, a iniciativa ‘Siente Galicia’ e a Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM).

Por último, no apartado ‘Xacobeo institucional’ recibiron un recoñecemento o Centro Internacional de Acollida do Peregrino; o Clúster Turismo de Galicia; a primeira mancomunidade do Camiño Francés (Triacastela) e a última en constituírse (Fisterra–Muxía), Turespaña e o Concello de Madrid.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando