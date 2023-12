Rueda destaca o Centro Integral de Loita contra o Lume como referente en formación, cooperación e investigación en incendios forestais

Subliña a “magnífica rehabilitación” da lavandaría do antigo psiquiátrico para convertelo nun espazo formativo e administrativo

Salienta que o propio espírito innovador do CILL está a permitir captar fondos comunitarios para este proxecto ao atraer o interese de Europa

Neste acto, a Xunta fixo entrega ao persoal de loita contra o lume do servizo público galego de 14 equipos denominados batracios, a través dun investimento de máis de 4,8 M?, que constitúen toda unha innovación ao non existir nada semellante na contorna



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe o

novo Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL), situado no municipio ourensán de Toén, como un referente internacional para a formación, a cooperación e a investigación en materia de incendios forestais.

“Temos o mellor persoal, cada vez os mellores medios e como queremos seguir téndoos hai que seguir formándoos e demostrar que nisto en Galicia tamén somos moi potentes”, asegurou sobre este centro no que a Xunta leva investidos máis de 3,5 millóns de euros.

O titular do Goberno galego, acompañado polo conselleiro do Medio Rural, José González, participou na inauguración do novo centro administrativo e de formación das brigadas forestais, o que significa o remate da primeira fase de construción referida á reforma da lavandaría do antigo psiquiátrico. Unha “magnífica rehabilitación”, tal e como indicou Rueda, na que se utilizou castiñeiro como mostra da aposta da Xunta pola madeira estrutural.

Así, Rueda salientou a contribución desta iniciativa pioneira no eido formativo xa que centralizará tanto a formación continua de bombeiros forestais como a instrución de novos profesionais neste eido. Ademais, será un referente no eido da cooperación internacional, ao estar pensado para poñerse a disposición de profesionais de toda Europa e contar cos maiores especialistas no comportamento e análise dos incendios. E tamén contará cunha aula medioambiental para formar estudantes de toda Galicia e para concienciar á sociedade sobre o traballo dos profesionais contraincendios como defensores do monte e, por extensión, da seguridade das persoas e dos seus bens.

Neste senso, cabe incidir en que o propio espírito innovador do CILL está a permitir captar fondos comunitarios para este proxecto ao atraer o interese de Europa. Unha demostración, salientou o presidente da Xunta, de que por “en menos de dous anos soubemos empregar eses fondos europeos perfectamente”.

“Temos un magnífico Servizo de extinción e prevención de incendios pero isto tamén evoluciona moi rápido e iso require moita formación, moita especialización”, asegurou Rueda, polo que comprometeu o apoio da Xunta coa mellora do servicio contra incendios de Galicia. Neste sentido, o Goberno autonómico destinará 24 millóns de euros nos orzamentos de 2024 para a dotación de medios (aéreos e terrestres) e para a mellora da uniformidade do persoal.

Durante a visita de hoxe, a Xunta tamén fixo entrega ao persoal de loita contra o lume do servizo público galego de 14 equipos multifunción denominados batracios. Uns vehículos que, cun investimento de máis de 4,8 M?, constitúen toda unha innovación ao non existir nada semellante na contorna. Están formados por tractor, cisterna, trituradora e polidozer, polo que son capaces de circular con seguridade nos montes e mellorar a eficacia dos traballos preventivos, así como optimizar o labor de preparación e mantemento de pistas forestais, liñas de defensa contra incendios e cortalumes e o mantemento de puntos de auga.

Tanto a execución do centro administrativo e de formación de Toén, como a subministración dos 14 batracios foi financiada ao 100% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014–2020, con fondos REACT–EU, como resposta da Unión Europea á pandemia da covid–19.





