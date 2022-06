Rueda destaca a aposta da Xunta por impulsar o rural a través da calidade e singularidade dos produtos agroalimentarios galegos

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe, durante unha visita á Feira do Pan do Porriño, a aposta do Goberno galego por fomentar a calidade e singularidade dos produtos agroalimentarios da Comunidade como un xeito de impulsar o medio rural. Entre eles resaltou a importancia do pan galego, como un dos produtos da gastronomía de Galicia máis recoñecidos e valorados tanto dentro como fóra da Comunidade.

A Xunta conta con diferentes medidas de apoio ao sector agroalimentario como axudas aos consellos reguladores para o control de calidade e a promoción de produtos; a futura lei da calidade alimentaria ou campañas de promoción dos recursos como a recente Galicia Etiqueta Calidade. E no caso concreto do pan, Rueda destacou a existencia de dúas Indicacións Xeográficas Protexidas: a do Pan Galego e a do Pan de Cea.

Coa súa visita esta mañá, Rueda constatou a recuperación, tras o parón da pandemia, da Feira do Pan do Porriño que celebra a súa quinta edición con degustacións, obradoiros para os cativos, música e venda de produtos das panaderías locais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando