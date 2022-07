Rueda destaca o apoio da Xunta ao turismo como un dos motores para dinamizar a economía e o emprego rural

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe o apoio da Xunta ao turismo como un dos motores para dinamizar a economía e o emprego rural. A este respecto, fixo alusión á liña de axudas para a mellora de infraestruturas de establecementos turísticos (2 M?), ás achegas aos concellos de ata 10.000 habitantes para a recuperación de recursos turísticos, aos acordos coa Federación Galega de Turismo Rural para impulsar as reservas online, aos plans de Sustentabilidade Turística en Destino ou á creación de Xeodestinos.

Ademais, tamén se referiu ao programa Leader ao que o Goberno galego destinou entre 2014 e 2020 71,5 M? de axudas públicas para apoiar case 1.500 proxectos que consolidaron ou xeraron máis de 4.000 empregos.

Durante a inauguración do que será o primeiro complexo de turismo rural vegano de Galicia, que estará integrado por 7 inmobles, contará con 31 prazas de aloxamento e terá no seu restaurante unha carta 100% vexetal, Rueda agradeceulle á promotora, Hardly Pascale, que apostase por un proxecto que supón devolverlle a vida a unha aldea que levaba abandonada desde hai máis de 30 anos.

Sobre este punto, o presidente da Xunta insistiu en que aínda que o turismo rural e sostible está en auxe e Galicia xa é un destino de referencia, é preciso seguir impulsando iniciativas innovadoras para revitalizar as nosas aldeas. Galicia ten un verdadeiro potencial nas súas aldeas, ten natureza, paisaxes e recunchos e establecementos turísticos de excelencia dixo, poñendo en valor que dos 31 aloxamentos rurais que teñen o distintivo Q de calidade Turística en España o 61 % están na nosa Comunidade.

Por último, Rueda fixo fincapé nas boas previsións que se agardan de cara ao verán en canto á ocupación turística cunha media do 75–90% entre xullo e agosto, logo de que nos primeiros cinco meses do ano se rexistraran 1,7 millóns de viaxeiros aloxados e 159.000 compostelas entregadas.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando