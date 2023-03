Rueda destaca o apoio da Xunta para situar o deporte galego na mellor época da súa historia

Subliña o esforzo e a dedicación dos 22 deportistas e institucións máis destacados nuns últimos tres anos marcados polas restricións derivadas da pandemia

Coloca o tecido deportivo da comunidade como un exemplo de compromiso a nivel nacional

Amosa a disposición do Goberno galego para seguir acompañando e fomentando os seus éxitos da man de competidores, clubs, federacións e administracións

O presidente do Executivo galego, Alfonso Rueda, enxalzou esta tarde o alto nivel que acadou o deporte galego nos últimos anos e destacou o papel da Xunta á hora de apoiar e fomentar o seu desenvolvemento.

O titular do Goberno galego, acompañado do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, e o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou en Ribeira nunha nova edición da gala dos Premios Deporte Galego. Logo dun alto de tres anos pola chegada da pandemia, retomouse a celebración dunha cerimonia na que se premiaron as figuras e entidades do deporte galego máis destacadas desde o 2019 ata o 2022.

O presidente gabou o esforzo, a dedicación e o compromiso constantes tanto dos deportistas como das institucións a pesar das restricións nas actividades pola presenza da covid–19. Un traballo, precisou, que situou o deporte galego como único de toda España que nunca se detivo.

Neste sentido, amosou a disposición da Xunta para seguir acompañando e fomentando o éxito do tecido deportivo de man tanto de competidores como de clubs, federacións e outras administracións.

Pola súa banda, Burela FS recibiu o galardón ao mellor equipo feminino; o Cidade de Lugo Fluvial, o de mellor equipo masculino; o RC Deportivo de La Coruña Genuine e o CD Lugo Genuine, os de mellores equipos de deportistas con discapacidade e o Club Básquet Coruña resultou como a mellor entidade na promoción do deporte base.

Tamén se premiou a Miguel Martínez como mellor adestrador; a Manuel Franco como mellor xuíz; ao programa Galicia en Xogo Olímpico como mellor labor informativo; os Mundiais de Loita de Pontevedra 2022 e O Gran Camiño 2022 como mellores eventos deportivos; a Recalvi como mellor patrocinio deportivo e ao Bueu Atlético e ao Calvo Xiria co premio Xogo Limpo.

Finalmente, como entidades destacadas no fomento e promoción da actividade física e hábitos de vida activa recibiron o premio Galicia Saudable: o Inibic Sergas, como entidade de carácter público; a Fundación Abrente Equipo Enki, como entidade de carácter privado; e, por último, o IES Manuel García Barros como entidade educativa.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando