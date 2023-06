Rueda avanza que a Xunta lanza a maior oferta de formación sanitaria da historia de Galicia para o exercicio 2023-2024

Resalta que se convocarán 636 prazas para residentes, das que un terzo serán para médicos de familia

Subliña que o número de prazas ofertadas “aumentou un 70% na última década”

Galicia ofertará o 100 % das prazas acreditadas nas especialidades de medicina familiar e comunitaria, pediatría, medicina interna, psiquiatría, psicoloxía clínica e matronas

Na presente convocatoria, a Comunidade galega obtivo a acreditación de 13 novas prazas formativas, cuxos destinos serán os centros sanitarios das áreas de Vigo, Ferrol, Santiago–Barbanza, A Coruña–Cee e Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Consello aprobou na súa reunión semanal “a maior oferta de prazas de formación sanitaria da historia de Galicia para o exercicio 2023–2024”. En concreto, o titular do Goberno galego explicou que vanse ofertar 636 prazas, das que “un terzo (207) serán para médicos de familia e outras 52 para enfermeiros de Atención Primaria”.

Isto supón que os hospitais e centros de saúde do Sergas contarán no vindeiro exercicio con 16 residentes máis que en 2022. “O número de prazas de formación sanitaria en Galicia non deixou de medrar desde 2012”, lembrou o presidente, que subliñou que na última década “o incremento foi do 70%” ao pasar das 381 prazas ofertadas para 2014–2015 ás 636 da vindeira convocatoria.

Nesta liña, Rueda resaltou a aposta da Xunta para, no marco das súas competencias, ampliar o número de sanitarios (médicos, enfermeiros, farmacéuticos...) que se forman no Sergas co obxectivo de “paliar o déficit actual nalgunhas especialidades” e garantir o relevo xeracional.

O presidente salientou que, un ano máis, Galicia oferta o 100 % das prazas acreditadas en especialidades como medicina familiar e comunitaria, pediatría, medicina interna, psiquiatría, psicoloxía clínica, e matronas.

Deste xeito, a Xunta consolida o incremento de prazas para a formación de especialidades MIR relacionadas co ámbito da atención primaria, así como tamén mantén a súa aposta por convocar o 100 % das prazas acreditadas nas especialidades vencelladas á saúde mental.

A presente oferta de prazas para a convocatoria de probas selectivas de 2023, e para o acceso no ano 2024, vai dirixida ás titulacións universitarias de grao/licenciatura/diplomatura de medicina, farmacia, enfermería e ámbito da psicoloxía, química, bioloxía e física.

Cómpre destacar que na convocatoria 2023/24 tamén se ofertan o 100 % das prazas acreditadas nas especialidades de cirurxía oral e maxilofacial, cirurxía pediátrica, cirurxía estética e reparadora, endocrinoloxía e nutrición, xeriatría, inmunoloxía, neurocirurxía, neurofisioloxía clínica, oncoloxía radioterápica; radiodiagnóstico, radiofísica hospitalaria; enfermaría do traballo, enfermaría pediátrica e enfermaría xeriátrica.

Por outra banda, na devandita convocatoria, a Comunidade galega obtivo a acreditación de 13 novas prazas formativas, cuxos destinos serán os centros sanitarios das áreas de Vigo, Ferrol, Santiago–Barbanza, A Coruña–Cee e Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

Sobre este particular, a Xunta pon en valor o importante labor dos profesionais que colaboran coa docencia, pois o esforzo de xefes de estudo, titores e colaboradores docentes é imprescindible para que poida manterse unha alta calidade na formación das/dos especialistas.

A Xunta continúa a facer un esforzo para incrementar a capacidade de formación de especialistas, uns profesionais precisos para prestar uns servizos sanitarios de calidade.

Así, o Servizo Galego de Saúde financiará o 100 % destas prazas con cargo aos seus orzamentos e, no presente ano, destinará unha partida de 69 millóns de euros, para o seu programa de formación de graduados e postgraduados.

Con todo, desde Galicia séguese a instar o Ministerio de Sanidade na adopción de novas medidas que contribúan a poder formar máis especialistas durante os vindeiros anos. “As 13 novas prazas formativas non son dabondo. Necesitamos máis sobre todo nas especialidades con máis déficit de profesionais”, indicou Rueda.

O presidente lembrou que a Xunta solicita ao Goberno central a mellora do sistema de selección para evitar que resulten prazas vacantes despois da resolución da convocatoria, eliminando as rixideces do sistema de elección electrónica das prazas e evitando que a nota de corte no exame impida que médicos que aspiran a algunha das prazas convocadas queden sen a posibilidade de elección mentres existan prazas sen cubrir.

Así mesmo, insta a realizar modificacións no procedemento e nos criterios de acreditación de prazas para a súa flexibilización, sobre todo nas especialidades deficitarias. Un compromiso do ministerio adquirido nun Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde do ano 2018 e que segue sen levarse a cabo, impedindo que se poida variar a oferta que se fai nestas especialidades.

Por último, tamén se lle demanda ao Goberno central que dote de operatividade o Rexistro Estatal de Profesionais, o que permitiría a planificación das convocatorias de xeito global para todo o Sistema Nacional de Saúde.





