Salienta as vantaxes dunha nova modalidade de FP Dual a distancia que permitirá facer parte da formación no país de orixe

Anima ás novas xeracións de galegos no exterior a quedar na terra dos avós: “Aquí tedes un futuro e vós sodes unha parte moi importante dese futuro”, subliñou



Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza que o Goberno galego facilitará e ampliará as modalidades de formación para a mocidade exterior. O titular do Executivo autonómico adiantouno no acto de entrega de diplomas aos beneficiarios das bolsas BEME e do programa Retorna Mocidade.

O mandatario galego valorou “a coraxe” dos mozos e mozas que deixaron os países dos que procedían sumándose ás iniciativas da Xunta para garantir o retorno dos galegos e as galegas que viven fóra, e animounos a quedar na terra dos seus avós para formar parte do progreso do país e para ser protagonistas do seu futuro. Grazas a estes programas pioneiros, que xa están a imitar outras Comunidades autónomas, 28.000 galegos e galegas retornaron á súa terra nos últimos catro anos, e coa posta en marcha dun cento de medidas que conforman a nova edición da estratexia Galicia Retorna, agárdase que o fagan 30.000 máis ata o 2026.

Alfonso Rueda salientou que as políticas para favorecer o retorno dos galegos no exterior son unha obriga da Xunta porque aos beneficiarios lles asiste ese dereito e porque Galicia necesita deles para prosperar social e economicamente e para combater o reto demográfico. “Aquí tedes un futuro e vos sodes unha parte moi importante dese futuro”, subliñou.

Entre ese centenar de medidas da Estratexia Retorna van incluídas as bolsas de excelencia para a xuventude exterior, as coñecidas bolsas BEME. A iniciativa arrincou no ano 2017 para ofrecer aos descendentes dos galegos residentes noutros países a oportunidade de estudiar un mestrado en Galicia, posibilidade que logo foi ampliada á Formación Profesional. Na sexta edición clausurada hoxe polo presidente da Xunta –que asistiu ao acto acompañado do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e do secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda–, ofrecéronse máis de 300 prazas; 250 para másteres e 54 para FP.

A oferta incrementarase no vindeiro curso cun cento de prazas máis para a Formación Profesional grazas a incorporación dunha modalidade inédita ata o de agora: a FP Dual a distancia. Desta maneira, os interesados poderán formarse nos centros de ensino galegos, como viñan facendo, ou optar pola nova modalidade dual a distancia, que lles permitirá facer unha parte da formación no país de orixe e a outra, no centro de ensino galego e nas empresas asociadas. O mandatario galego felicitou os reitores das tres universidades públicas galegas –Antonio López (USC), Julio Abalde (UDC) e Manuel Reigosa (UVigo)– pola súa colaboración na posta en marcha destes programas formativos.

O presidente da Xunta destacou que se trata da primeira vez que se poñen en marcha ciclos duais a distancia, que servirán como experiencia piloto para ampliar a oferta no futuro. O Goberno galego investirá máis de 3 millóns de euros nestas bolsas o vindeiro curso. Serán 2,3 millóns para as bolsas dos másteres, que se incrementan un 7 % para compensar os efectos da inflación, e case un millón para as de Formación Profesional. “Non é un gasto, é un investimento que ten un retorno enorme”, salientou Rueda.

En total, a Estratexia Retorna conta cun investimento de 450 millóns que inclúe medidas como as axudas ao retorno emprendedor, achegas extraordinarias para facer fronte aos gastos para trasladarse e establecerse en Galicia ou o novidoso programa Retorna Cualifica Emprego, que ofrecerá contratos indefinidos a 400 galegos que retornen, así como formación, axudas económicas e apoio mentres dure o proceso de arraigamento.





