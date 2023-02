Rueda avanza co Grupo Social Once novas liñas de colaboración en beneficio das persoas con discapacidade

O titular do Goberno galego reiterou o compromiso cos colectivos máis vulnerables, o que se traduce nun incremento este ano dun 16% nos orzamentos autonómicos para facer de Galicia un lugar máis accesible, inclusivo e solidario

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou co Grupo Social Once novas liñas de colaboración en beneficio das persoas con discapacidade. Así llelo trasladou ao presidente e ao vicepresidente da Fundación Once, Miguel Carballeda e Alberto Durán, nun encontro que mantivo con eles no seu despacho en San Caetano.





