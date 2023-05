Rueda asegura que a suma de talento e esforzo contribúe ao éxito e á excelencia do sistema educativo galego

Defende a igualdade de oportunidades no que se basea e apunta como principais logros a redución da taxa de abandono escolar ou que sexa “un dos máis inclusivos” de España

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, eloxiou hoxe o talento e o esforzo dos estudantes galegos, un tándem que, ao seu entender, está a contribuír ao éxito do sistema educativo de Galicia e á súa tendencia cara á excelencia.

O mandatario galego defendeu a igualdade de oportunidades que ofrece o sistema educativo galego, do que puxo en valor algún dos seus fitos, como a redución da taxa de abandono escolar ou que sexa “un dos máis inclusivos” do Estado, en referencia á que máis do 94 % do alumnado con necesidades especiais de Galicia está escolarizado en centros ordinarios, “e isto é un éxito colectivo que fala ben de nós como sociedade”, valorou.

