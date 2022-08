Rueda anuncia que a Xunta vai mobilizar máis de 17 M€ en axudas directas, extraordinarias e áxiles para apoiar ao sector cárnico ante a crise de prezos

Subliña que grazas a un acordo coas entidades financeiras os produtores poderán recibir estas contías de inmediato, ata o 15 de setembro

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que a Xunta vai mobilizar máis de 17 millóns de euros en axudas directas, extraordinarias e áxiles para apoiar ao sector cárnico ante a actual crise de prezos, agravada pola guerra de Ucraína.

Nunha visita a unha explotación de vacún de carne en Trazo, Rueda explicou que este novo apoio, agardado polos produtores, actívase en metade dunha notable suba dos custos para un sector que é unha fonte de emprego e actividade no rural.

Nese contexto, o mandatario autonómico resaltou a dilixencia no reparto dos recursos xa que, logo de chegar a un acordo coas entidades financeiras, e unha vez publicada a convocatoria o pasado 29 de xullo no Diario Oficial de Galicia (DOG), os produtores poderán solicitar e recibir estas contías de inmediato, ata o 15 de setembro, a custe cero para os beneficiarios. “As explotacións precisan auxilio rápido nestes momentos, e vano ter”, subliñou.

Esta nova inxección de liquidez significa que a Xunta incrementa nun 46% os apoios do Estado destinados ao vacún de carne, a través dun orzamento de 14,6 millóns.

Ao tempo que recalcou que os gandeiros poden contar coa axuda do Goberno galego, Rueda fixo referencia as pasos dados ata o momento en favor do sector cárnico, como o protocolo de entendemento histórico asinado en marzo entre todos os elos da cadea de valor para frear a venda a perdas; ou o deseño da Estratexia de dinamización do sector da carne, chamada a dar un novo pulo á produción.

Cómpre lembrar, ademais, outras iniciativas encamiñadas ao impulsar o sector, como os 200 millóns en adiantos das axudas da PAC; a liña de financiamento de circulante para explotación de gando bovino ?dotada con 5 millóns, que pode alcanzar os 25 millóns en préstamos concedidos?, e os 1,4 millóns ?a metade correspondentes a fondos da Xunta– activados en colaboración coa indicación xeográfica protexida Ternera gallega para promocionar a nivel nacional o selo Ternera Gallega Suprema.

Finalmente, o titular do Executivo autonómico incidiu na responsabilidade das Administracións á hora de estar o carón das actividades que fixan poboación no rural e promovendo a remuda xeracional no sector gandeiro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando