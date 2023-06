Rueda anuncia que a Xunta convoca preto de 200 prazas de emprego público na administración galega

Destaca que se trata de “148 prazas de acceso libre e 47 de promoción interna” que se publicarán no DOG “nos vindeiros días”

Resalta que estas convocatorias incluirán 130 prazas na escala técnica de orientación laboral (A2); 20 de conductores; 16 para sistemas de información ou dez para letrados

Anuncia que o Goberno aprobou tamén o calendario coas datas dos segundos exercicios correspondentes aos procesos desenvolvidos en xuño e aos que se realizarán en xullo

“Todos serán entre o 20 de setembro e o 19 de novembro”, explica



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que a Xunta vai “vai convocar 195 prazas de emprego público na Administración autonómica” que se publicarán nos vindeiros días no Diario Oficial de Galicia tal e como se desprende do informe presentado hoxe no Consello polo conselleiro de Facenda e Administración Pública sobre procesos selectivos.

En concreto, tal e como explicou Rueda, “a maioría das prazas, 148, serán de acceso libre e outras 47 de promoción interna”. As prazas se distribúen da seguinte maneira: 130 prazas na escala técnica de orientación laboral (A2); 20 na escala técnica de condución (C1); 16 prazas na escala de sistemas e tecnoloxía da información (A1); 10 na escala de letrados (A1); sete prazas na escala de inspección turística; seis na escala superior de orientación laboral (A1) e outras seis prazas na escala superior de estatísticos.

Por outra banda, Rueda adiantou que o Consello deu hoxe o visto e prace “as datas para o segundo exame de 28 procesos selectivos que están en marcha”. En concreto, dos que se desenvolveron ao longo de todo este mes, e tamén das oposicións que se realizarán no mes de xullo. “Todos eles celebraranse entre o 20 de setembro e o 19 de novembro”, indicou.

En canto aos realizados no mes de xuño, publícase a data do segundo exercicio para: enxeñaría industrial (A1 libre e estabilización); arqueólogos (A1); enxeñaría de minas (A1); escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas (A2); arquitectos (A1 libre e estabilización); escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de museos; arquitectos técnicos (A1 libre e estabilización); escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade museos (A2); química (A1 libre e estabilización); escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos; xestión de sistemas de informática (A2); facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica minas; escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade arquivos (A2); enxeñaría técnica industrial (A1 libre e estabilización); escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas (A1); enxeñaría técnica de obras públicas (A2); e escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas (promoción interna).

En canto aos procesos que se desenvolverán en xullo, fanse públicas as datas do segundo exercicio para o

corpo superior A1; corpo xestión A2; corpo administrativo C1; corpo auxiliar C2; a escala técnica de finanzas (A2) e a escala técnica auxiliar de informática (C1).

A Xunta publicou o pasado mes de maio o calendario coas datas de exame (primeiro exercicio) para 94 oposicións para desenvolver entre xuño de 2023 e febreiro de 2024 co obxectiv

maior seguridade aos opositores e facilitar unha resolución áxil dos procesos selectivos.

Ao longo do mes de xuño leváronse a cabo 24 procesos selectivos, nos cales participaron un total de 1.000 aspirantes para 218 prazas. A participación xirou en torno ao 50

% e os exames tiveron lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e na Facultade de Dereito da USC.

Por outra banda, esta fin de semana darán comezo no recinto feiral de Silleda os procesos con maior volume de aspirantes. É o caso do corpo superior A1 e o corpo auxiliar C2 (ambos os dous o 1 de xullo); o corpo de xestión A2 e o corpo administrativo C1 (2 de xullo); auxiliar de clínica e auxiliar coidador (8 de xullo) e a agrupación profesional de persoal subalterno (AP) o vindeiro 9 de xullo.

Tamén se realizarán en xullo na Facultade de Dereito os exames para a escala técnica de finanzas (A2) e para a escala técnica auxiliar de informática (C1).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando