Rueda anuncia que a Xunta aproba o I Plan de igualdade da Administración autonómica

Resalta que o Plan contará con 74 medidas en oito eixos estratéxicos centrados en promover a conciliación, impulsar a formación neste eido ou garantír a igualdade no acceso e promoción de emprego público

Destaca que entre as medidas que se van implantar estará a instalación de salas de lactancia e escolas infantís en centros públicos ou favorecer que á hora de acceder a un emprego público e cos mesmos méritos teña prioridade o xénero menos representado

Ademais vaise deseñar unha guía de corresponsabilidade na Administración e promoverase a linguaxe inclusiva

O documento conta co voto a favor de CCOO, UXT e CSIF



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou hoxe que o Consello aprobou na súa reunión desta mañá o I Plan de igualdade da Administración autonómica que contará cun conxunto ordenado de medidas dirixidas a eliminar os obstáculos que dificulten ou impidan a igualdade efectiva de mulleres e homes no ámbito da Administración galega. O documento “conta co voto a favor das organizacións sindicais CCOO, UXT e CSIF”, indicou Rueda.

O titular do Goberno galego explicou que a elaboración deste plan ?liderada pola Dirección Xeral da Función Pública– partiu dunha diagnose da situación en materia de igualdade no seo da Administración, que se nutriu dos resultados “de enquisas, voluntarias e anónimas, realizadas entre todos os traballadores para que aportaran a súa visión” das necesidades existentes neste eido.

Neste marco, o plan contará cun protocolo de actuación fronte ao acoso e as violencias sexuais e psicolóxicas no traballo, así como cunha relación dos obxectivos a alcanzar coa aplicación das 74 medidas que contén o documento, estruturadas en oito eixes de actuación.

Un dos eixes principais deste Plan será o compromiso coa igualdade con medidas coma a promoción da linguaxe inclusiva. Ademais, tal e como explicou Rueda, incidirase no acceso ao emprego público e provisión de prazas para que no caso de haber infrarrepresentación dalgún xénero e que os dous candidatos teñan iguais méritos “dirimirase o empate a favor do xénero menos representado”. Do mesmo xeito, o presidente salientou que outro dos obxectivos principais do Plan é mellorar a conciliación dos empregados públicos “incluíndo salas de lactancia ou escolas infantís” nos centros públicos que se considere necesario.

Outro dos eixes deste Plan de Igualdade será a saúde laboral e a prevención de riscos, “cun rexistro que recolla datos segregados por sexos”; mellorar e promover a formación en igualdade entre os empregados públicos así como deseñar unha guía de corresponsabilidade na Administración.

Por último, o Plan contará con accións específicas ante situacións de especial protección. Neste eixo inclúese, segundo explicou Rueda, “a elaboración dun código interno de conduta para fomentar unha organización baseada na igualdade e contra calquera tipo de acoso ou discriminación”.

Ademais, o Plan recollerá tamén sistemas de seguimento e avaliación das medidas que se van poñer en marcha, polo que o documento incluirá un sistema de seguimento para cada unha das 74 medidas.

Coa aprobación deste plan de igualdade dáse cumprimento ao mandato do Parlamento de Galicia que, a resultas dunha Proposición non de lei presentada na Cámara, instou ao Goberno galego a poñer en marcha medidas encamiñadas a garantir os dereitos de conciliación do persoal da Administración pública, así como a promover a corresponsabilidade.









