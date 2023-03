Rueda anuncia 83 M€ para impulsar 1,6 millóns de metros cadrados de solo industrial na área empresarial de Ourense

Enxalza que este investimento reflicte a aposta que está a realizar o Goberno galego por asentar empresas nesta provincia e en toda Galicia



Pon en valor o feito de que neste 2023 o Executivo autonómico ofrece 900.000 metros cadrados de solo urbanizado a prezos bonificados, do 30 % ou 50 %, en 37 parques empresariais



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe o investimento de 83 millóns de euros para impulsar 1,6 millóns de metros cadrados do solo industrial na área empresarial de Ourense, que abrangue a ampliación dos parques de San Cibrao das Viñas e de Pereiro de Aguiar, ademais da construción dun novo en Paderne de Allariz, e que considerou unha demostración da aposta que está a realizar o Goberno galego por asentar empresas na provincia.

Rueda encadrou estas iniciativas na política de “esforzo importante” da Xunta de Galicia para contar con solo empresarial, co obxectivo de pór todas as “facilidades” para que se asenten as empresas, tal e como considerou que se reflicte no feito de que en 2023 se ofreceron preto de 900.000 metros cadrados en 37 parques empresariais galegos a prezos bonificados.

Nesta liña, puxo en valor que Galicia segue a ser a única administración que ofrece bonificacións en todas as parcelas da súa propiedade “unhas bonificacións que chegan ao 50 % en zonas como Ourense, e que noutros casos son do 30 % como mínimo”, precisou.

Ademais, tamén salientou a creación doutras figuras legais como a iniciativa empresarial prioritaria ou o proxecto industrial estratéxico para reducir prazos; ou a Lei de áreas empresariais de Galicia, unha norma que lembrou que é pioneira a nivel estatal para axilizar, simplificar e flexibilizar a creación de solo industrial.

“Se as empresas medran, medra a economía de Galicia”, aseverou o presidente, quen incidiu en que a Xunta está para “lles pór facilidades” sendo “áxiles” e comprobando as necesidades que teñen “e intentando adiantarse” co obxectivo, segundo concluíu, “de funcionar como unha Administración eficiente”.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando