Rueda anuncia 60 contratos estables por tres anos a persoal residente hospitalario que remata a súa formación para garantir remuda xeracional de médicos especialistas

Avanza que estarán repartidos en 23 especialidades e nas sete áreas sanitarias

Do total de contratos, 9 son para a área sanitaria da Coruña e Cee; 7 para a de Ferrol; 9 para a de Santiago de Compostela e O Barbanza; 9 para a de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 9 para a de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 8 para a de Pontevedra e O Salnés, e 9 para a de Vigo

Recorda que esta oferta ao persoal residente en formación de ámbito hospitalario complétase coa oferta de 197 prazas de concurso de méritos de especialistas para cobertura de hospitais comarcais e tamén de saúde mental

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que a Xunta vai ofertar 60 contratos estables por tres anos de duración a

persoal residente hospitalario (MIR, FIR, PIR), que finaliza en maio a súa formación. Segundo salientou, a través deste “novidoso” programa garántase a remuda xeracional de médicos especialistas nos hospitais galegos, xa que estes novos contratos serán repartidos en 23 especialidades e nas sete áreas sanitarias.

O mandatario galego defendeu esta iniciativa

autorizada hoxe no Consello da Xunta

ante a situación “complicada” que se prevé para 2027, xa que, segundo as estimacións, ata esa data e cada ano, 60 facultativos de hospital alcanzarán a idade máxima para xubilarse, situada en 70 anos, “e isto prodúcese no actual contexto de déficit de profesionais”, advertiu. Por este motivo, considerou de “grande importancia” estes novos contratos para 60 residentes de medicina, farmacia e psicoloxía. “Queremos prever esta situación, adiantarnos e buscar solucións”, argumentou con respecto a esta medida.

Rueda explicou que aos candidatos para esta oferta laboral se lles vai baremar tendo en conta, entre outros aspectos, as cualificacións de formación universitaria e a avaliación final do período de residencia. Ademais, puxo en valor que estes profesionais adquirirán experiencia cos mesmos compañeiros que se van xubilar e aos que se prevé que vaian substituír nos vindeiros anos co obxectivo, sempre que sexa posible, de que a persoa residente continúe na mesma área na que traballaba ata agora.

Dos 60 contratos, 9 son para a área sanitaria da Coruña e Cee; 7 para a de Ferrol; 9 para a de Santiago de Compostela e O Barbanza; 9 para a de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 9 para a de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 8 para a de Pontevedra e O Salnés, e 9 para a de Vigo

Rueda precisou que esta iniciativa é un programa inicial de remuda xeracional correspondente a este ano,

xa que logo da súa avaliación,

virá seguido no 2024 e anos seguintes de programas semellantes dirixidos a promover a pretendida remuda xeracional e a continuidade asistencial nas áreas que contan con persoal especializado.

Ademais, aclarou que este contrato é compatible co sistema ordinario de cobertura de vacantes por listas, que seguirá funcionando igual para chamar a profesionais ante baixas por xubilación ou outras cuestións, e lembrou que este plan se suma á oferta de 197 prazas de concursos de méritos para especialistas en hospitais comarcais e áreas de saúde mental, que saíu hoxe publicada no DOG.





Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando