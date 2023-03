Rueda analiza co novo presidente de Alcoa en España os proxectos e prazos da compañía para a reactivación dunha industria fundamental para a economía galega

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, analizou hoxe co novo presidente de Alcoa en España, Miguel Ángel López Quesada–Gil, os proxectos e os prazos que manexa a compañía para a reactivación dunha industria fundamental para a economía galega como é a fábrica de aluminio de San Cibrao. O mandatario galego recibiuno no seu despacho en San Caetano, nun encontro no que tamén estivo presente o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde.

O presidente da Xunta interesouse polo cumprimento dos prazos comprometidos pola compañía e os acordos aos que a dirección da multinacional do aluminio chegou cos representantes dos traballadores para a reactivación da planta de San Cibrao, así como polos investimentos anunciados co obxectivo de garantir o futuro da fábrica na Mariña de Lugo e o cumprimento do mantemento do emprego.

Alfonso Rueda ratificou a López Quesada–Gil o apoio da Xunta en todas as decisións de competencia autonómica para que Alcoa siga sendo un dos motores da economía da comarca da Mariña, da provincia de Lugo e de toda Galicia. Nese sentido, recordou que o Goberno galego xa está axilizando toda a tramitación que ten que ver cos parques eólicos que son da súa competencia e fundamentais para a viabilidade da industria electrointensiva.

Ao mesmo tempo, indicou que a competitividade da planta depende tamén do desenvolvemento, por parte do Goberno central, dun marco enerxético que achegue estabilidade e permita competir en igualdade de condicións desde o punto de vista do prezo eléctrico co resto da industria electrointensiva europea. Para a Xunta de Galicia, esta é unha prioridade xunto á necesidade de vincular a factoría de San Cibrao ás enerxías renovables.





