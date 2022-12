Rueda agradece ao xeneral xefe Miguel Ángel González a colaboración da Garda Civil para garantir a seguridade en Galicia

O presidente da Xunta recibiu o novo responsable da Garda Civil na Comunidade, con quen avanzou asuntos de interese na longa e frutífera colaboración do corpo de seguridade estatal co benestar da cidadanía galega

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradeceu ao xeneral xefe Miguel Ángel González a colaboración da Garda Civil para garantir a seguridade en Galicia. O mandatario galego recibiu no seu despacho ao novo responsable da Garda Civil na Comunidade, nomeado recentemente como xefe da 15º zona da Garda Civil.

Alfonso Rueda desexou ao xeneral xefe moito éxito nas súas responsabilidades e valorou o coñecemento e a experiencia de Miguel Ángel González, lugués de nacemento, no exercicio das súas funcións tanto dentro como fóra de Galicia.

No encontro, o presidente da Xunta e o xeneral xefe abordaron asuntos de interese na longa e frutífera colaboración do corpo de seguridade estatal co benestar da cidadanía galega. De feito, a Garda Civil leva a cabo unha importante labor de cooperación coa Xunta tanto na loita contra os incendios forestais como na vixilancia do Camiño de Santiago e na atención aos peregrinos.

Alfonso Rueda recoñeceu o importante labor da Garda Civil e da Policía Nacional, en estreita colaboración coa Policía Autonómica e os axentes locais, no feito de que Galicia sexa unha das Comunidades máis seguras de España.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando