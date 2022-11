Rueda adianta que os investigadores dos centros públicos galegos contarán cun estatuto para darlles estabilidade e mellorar a súa calidade laboral

O Consello da Xunta inicia os trámites para aprobar un decreto que fixará un marco laboral que oriente a contratación do futuro

O presidente autonómico considera que esta estabilidade non só servirá para atraer a investigadores doutros países e comunidades, senón para que retorne o talento investigador galego que está neste intre traballando fóra

O mandatario galego precisou que hoxe se abre o prazo da consulta pública previa para recibir achegas do colectivo coa previsión de que estea aprobado no “primeiro semestre” do ano que vén

Pon en valor que reforzará a investigación e o desenvolvemento de tecnoloxías que se realiza nos centros públicos para consolidar as capacidades de Galicia en sectores estratéxicos como a biotecnoloxía, a saúde, as ciencias mariñas ou o agrogandeiro

Óptase polo réxime laboral por ser o que mellor se adapta aos perfís e necesidades dos centros a través dun sistema que busca a excelencia



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, adiantou hoxe que o persoal investigador dos centros públicos de Galicia contará cun estatuto que permitirá fixar un marco laboral, que oriente a contratación do futuro, lles dará estabilidade e mellorará a súa calidade laboral.

Rueda informou de que Goberno galego iniciou hoxe no Consello da Xunta os trámites para estabilizar a carreira investigadora na Administración galega a través dun decreto que fixará o Estatuto deste persoal. Desde hoxe ábrese un prazo de 15 días naturais para realizar unha consulta pública previa e recibir as achegas do colectivo co obxectivo, segundo avanzou o presidente, de que poida estar aprobado “no primeiro semestre do ano que vén”.

“A investigación en i+D+i é moi importante, pero a levan a cabo persoas que precisan estabilidade e certezas na súa vida laboral”, defendeu Rueda, quen considerou que o marco laboral que fixe este estatuto non só vai resultar atractivo para atraer a investigadores doutros países e comunidades, senón para que volva a Galicia ese “talento investigador” que está traballando fóra.

Tamén puxo en valor que se reforzará a investigación e o desenvolvemento de tecnoloxías que se están a realizar nos centros do sector público galego para consolidar as capacidades en eidos estratéxicos como a biotecnoloxía, a saúde, as ciencias mariñas ou o agrogandeiro.

O presidente da Xunta explicou que se opta polo réxime laboral con acceso por concurso de méritos xa que, segundo argumentou, é o sistema que “favorece a flexibilidade e mobibilidade” que require o traballo nestas entidades.





