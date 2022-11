Rueda adianta que Galicia reforza a aposta pola economía social cun 21% máis de fondos incluídos nos orzamentos do vindeiro ano

Salienta que a economía social supón o 7% do PIB da Comunidade galega, cun impacto anual no tecido produtivo galego de 850 millóns de euros



Defende a importancia da riqueza que xeran no eido da igualdade, da inclusión e da solidariedade as 7.000 entidades, cooperativas e centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral que existen en Galicia



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor hoxe que os Orzamentos de Galicia do vindeiro ano recollen unha “aposta redobrada” pola economía social, xa que salientou que a Comunidade galega “incrementa nun 21% os fondos destinados a este ecosistema cunha partida de 42 millóns de euros”.

Deste xeito, garantiu que, “neste contexto de alza da inflación e nun ano que non será fácil”, Galicia disporá no vindeiro ano cunhas contas orientadas a “protexer a fogares e a empresas”. Para conseguilo, apuntou ao aumento nun 6,5% dos fondos para potenciar iniciativas como a Rede Eusumo de cooperativismo, o programa Es–Próxima e o selo de economía Social de Galicia. Tamén se referiu aos 10 millóns de euros dirixidos a contratar desempregados a través do programa Aprol Economía; a aceleradora de proxectos Es–Factory; ou o Bono Economía Social para propiciar a dixitalización e eficiencia enerxética. Nesta liña, engadiu os máis de 29 millóns de euros, “un 30 por cento por riba do ano paso”, que a Xunta de Galicia reservou a promoción de postos de traballo inclusivo.

Ademais de todos estes investimentos recollidos nos Orzamentos de 2023, Rueda tamén adiantou que a Xunta de Galicia está a preparar o ecosistema social para os retos do futuro a través da Estratexia da Economía Social 2022–2026, na que anunciou que xa se está a traballar para potenciar a creación de empresas e cooperativas.

O mandatario galego advertiu que a vertente social da económica non é exclusiva da esfera pública e reivindicou o papel da esfera privada. Así, enxalzou a importancia da riqueza que xeran no eido da igualdade, da inclusión e da solidariedade as 7.000 entidades, cooperativa e centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral que existen en Galicia, ás que cualificou de “mans amigas”.

Para titular do Executivo galego, sen esta implicación desde o eido da esfera privada, sería imposible entender que a economía social supoña o 7% do Produto Interior Bruto (PIB) da Comunidade galega, “cun impacto anual no noso tecido produtivo de 850 millóns de euros, e medrando”, remarcou.

