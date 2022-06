Rueda acada o apoio de sindicatos e empresarios para reclamar que se concreten e axilicen os fondos europeos aos que Galicia aspira

Pídelles tamén a súa colaboración para acadar a transferencia a Galicia da xestión do litoral, tal e como vén reclamando a Xunta ao Goberno central

Valora de xeito positivo a “normalidade” coa que se levou a cabo o encontro con interlocutores sociais e manifesta o seu interese en que esta colaboración se manteña con periodicidade



O titular do Goberno galego, acompañado da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, reuniuse esta mañá co secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez, e coa secretaria xeral de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez, e posteriormente, mantivo un encontro co presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. As reunións realizáronse coa finalidade de abordar asuntos de interese para os galegos tanto no ámbito económico como laboral.

A ordenación do litoral e a transferencia a Galicia destas competencias foi outro dos temas prioritarios da reunión polas consecuencias que ten sobre as empresas que se poden ver afectadas pola inseguridade xurídica ás que se vén abocadas logo de coñecerse a intención do Goberno central de limitar os seus usos. Rueda reivindicou tamén o apoio dos axentes sociais para reclamar o traspaso a Galicia desas competencias. “Deberíamos poder traballar nese eido canto antes”, dixo.

No encontro tamén se abordaron outros asuntos de interese como as consecuencias no eido laboral e económico da alza de prezos e da inflación, así como os problemas para atopar man de obra en sectores fundamentais para a recuperación da economía galega. Tamén incidiron na posibilidade de revisar os contratos públicos tendo en conta a repercusión da escalada de prezos nas obras e nos acordos laborais que competen ás Administracións.

Alfonso Rueda subliñou o ton positivo dos encontros e valorou que se tivesen producido “dentro da normalidade” a poucas semanas de ser nomeado presidente da Xunta, ademais de ratificar a súa intención de seguir mantendo o diálogo social con reunións periódicas cos distintos axentes e interlocutores sociais.

