O Rosal conta cun pavillón máis accesible grazas ao convenio entre Xunta e Concello por máis de 200.000 euros

Lete Lasa destaca a aposta polo deporte adaptado e polo balonmán que supón esta intervención no pavillón no que xoga os seus partidos o Valinox Novás que loita polo ascenso á Asobal

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, visitou o renovado pavillón municipal do Rosal, no que se vén de acometer unha importante reforma para mellorar as condicións de accesibilidade, así como os espazos de usos dos deportistas, garantindo tamén a súa seguridade. O proxecto de mellora levouse a cabo a través dun convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello do Rosal, a través do que se investiron máis de 200.000 euros (201.153,52 euros), cunha achega da Xunta de Galicia do 60% (120.000 euros).

Deste xeito, o pavillón adáptase ás necesidades de persoas usuarias con diferentes tipos de mobilidade, con percorridos completamente accesibles que permiten mellorar non só o acceso ao público, senón incluso dar un paso máis alá e abrir as portas do pavillón a actividades de deporte adaptado. Un traballo, salientou o secretario xeral “moi importante para facer municipios máis inclusivos a todos os niveis”.

Ademais da instalación dun ascensor, durante as obras reformáronse integralmente as zonas de vestiarios e aseos, cambiouse o chan mellorando o illamento e creouse unha rampla e unha plataforma horizontal que garante o acceso ao interior do pavillón. Estas melloras súmanse aos traballos de reforma dos vestiarios locais e do cambio da pista de xogo para que usuarios e usuarias puideran practicar deporte de xeito seguro.

O pavillón conta cunha alta actividade deportiva e é sede do club de balonmán Valinox Novás, que na actualidade transita na segunda posición da División de Honra Prata Masculina de balonmán.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando