Rosa Quintana enxalza o labor das traballadoras do mar a prol da sustentabilidade no marco do congreso da Rede Española de Mulleres no Sector Pesqueiro

Breña Baixa (Santa Cruz de Tenerife), 3 de xuño de 2022

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou esta mañá na entrega dos recoñecementos ás boas prácticas en materia de sustentabilidade promovidas por mulleres do sector pesqueiro e acuícola no marco do VII Congreso da Rede Española de Mulleres no Sector Pesqueiro. Neste evento, que se celebra entre hoxe e mañá na illa da Palma, a titular de Mar entregou o premio por Boas prácticas en sustentabilidade ambiental ao proxecto Redes Vivas, un galardón que foi recollido pola secretaria da Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao. Rosa Quintana felicitou a todas as premiadas polo seu labor a prol dun desenvolvemento sostible e fixo unha mención especial ás redeiras galegas, moi comprometidas coa protección do medio ambiente.

Esta cita supón un gran escenario para poñer en valor o traballo das mulleres do mar, favorecendo a comunicación e o intercambio de iniciativas e promovendo o seu emprendemento, asociacionismo e liderado a través de diferentes talleres e mesas de traballo. O VII Congreso, que se celebra baixo o lema Mulleres do mar, por un futuro sustentable, ten como obxectivo afondar no papel que xogan as profesionais do sector no mantemento e conservación da actividade pesqueira e acuícola.

