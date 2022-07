Rosa Quintana enxalza o esforzo do Club Náutico de Portonovo para manter a excelencia e a calidade dos seus servizos

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, salientou hoxe o traballo constante do Club Náutico de Portonovo para manter a excelencia dos servizos que ofrece para a práctica das actividades de lecer. Un labor que lle permitiu izar un ano máis as bandeiras Azul ?que certifica a calidade ambiental? e Q de Calidade Turística ?que recoñece a mellora dos servizos que se prestan aos turistas? e situarse entre os portos deportivos máis importantes de Galicia.

A titular de Mar destacou o feito de que Galicia sexa a comunidade con máis bandeiras Q de Calidade nas instalacións náutico–deportivas, cun total de 15 distintivos, e a terceira máis galardoada de España en número de areais e portos deportivos con Bandeiras Azuis (en total, 123 recoñecementos). Así mesmo, Rosa Quintana

