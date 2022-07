Rosa Quintana destaca o intenso labor do concello de Muros na protección e difusión da cultura mariñeira

A titular de Mar indicou que estas xornadas supoñen unha nova ocasión para afondar no inxente acervo cultural marítimo valéndose da historia e da evolución da frota local

A Xunta lembra que está a elaborar o Plan da Cultura Marítima de Galicia. Horizonte 2030 en colaboración coa Universidade da Coruña co obxectivo de protexer o patrimonio vencellado co mar



A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou hoxe na inauguración das XVII Xornadas de cultura mariñeira Muros Mira ao Mar, onde puxo en valor o traballo que realizan todas as veciñas e veciños da vila a prol da protección e conservación do seu patrimonio material e inmaterial vencellado co mar.

A iniciativa, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia, naceu hai 17 anos co obxectivo de promover a cultura mariñeira a partir da longa tradición neste eido coa que conta Muros. Así, tal e como destacou a representante do Executivo autonómico, cada ano supón unha nova ocasión para afondar e divulgar o inxente acervo cultural marítimo a través da historia e da evolución da frota local.

A titular de Mar asegurou que este traballo en favor da recuperación e conservación do patrimonio mariñeiro é tamén compartido pola Administración autonómica e puxo como exemplo o convenio de colaboración asinado o pasado ano coa Universidade da Coruña (UDC) e a súa Fundación para o desenvolvemento do Plan da Cultura Marítima de Galicia. Horizonte 2030. “Un traballo co que estamos a definir os compromisos estratéxicos, as liñas políticas e as iniciativas da travesía de recuperación e posta en valor de todo o noso patrimonio marítimo”, indicou Rosa Quintana.

As xornadas Muros Mira ao Mar desenvólvense desde hoxe ata o domingo e inclúe unha ampla proposta lúdica e cultural co ánimo de contribuír a engrandecer estas xornadas para locais e visitantes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando