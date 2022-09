Rosa Quintana destaca o gran escaparate que supoñen as prazas de abastos para achegar a calidade dos produtos das rías galegas aos consumidores

O Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia impulsa unha campaña de promoción nos mercados galegos co obxectivo de darlle difusión á marca entre os consumidores mediante a degustación do produto en fresco nos propios puntos de venda

A Xunta apoia con preto de 150.000 euros a esta entidade para que impulse distintas accións de difusión das propiedades deste alimento, avalado por un proceso rigoroso de control que certifica a súa calidade

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou hoxe o gran escaparate que supoñen as prazas de abastos para promocionar a calidade, o sabor e as garantías dos produtos da rías galegas.

Así o expuxo no mercado de Teis de Vigo durante a presentación da campaña organizada polo Consello Regulador da

darlle difusión á marca entre os consumidores

e na que estivo acompañada pola delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias.

Esta iniciativa busca promocionar o consumo deste alimento en fresco no propio punto de venda dos mercados galegos, xa que o consumidor conecta coa marca ao probar o produto. Unha boa forma, apuntou Rosa Quintana, de captar novos clientes e afianzar os xa existentes a un recurso único e dunha calidade superior avalada por rigorosos controis.

Trátase dun alimento característico da dieta atlántica que o pasado ano acadou os 0,55 euros o quilo de prezo medio, unha cotización que é a máis alta da serie histórica. De feito, ese bo prezo medio favoreceu que a facturación do sector produtor de mexillón acadase o segundo mellor rexistro desde o ano 2000 e tamén un dos mellores en canto a produción, con máis 250 toneladas comercializadas.

A este respecto, a conselleira do Mar avogou por seguir facendo gala deste molusco que, grazas á DOP está presente tanto no mercado nacional como no internacional a través de máis de 100 marcas comerciais autorizadas. Por iso, apuntou a importancia do selo Mexillón de Galicia como distintivo de exclusividade e último elo dun proceso rigoroso de control que certifica as calidades nutritivas do produto sendo sinónimo de fidelidade para o consumidor, ao mesmo tempo que supón un aval da autenticidade da orixe 100% das rías galegas.

A iniciativa presentada hoxe en Vigo, que terá continuidade ao longo das próximas semanas nos mercados doutras cidades como A Coruña, Pontevedra, Ferrol e Santiago, enmárcase no convenio mediante o cal a Consellería do Mar apoia este ano con 149.000 euros ao Consello Regulador co obxectivo de promocionar a DOP Mexillón de Galicia e impulsar o seu coñecemento.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando