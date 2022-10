Román Rodríguez traslada o seu apoio a Ponte... nas ondas! na candidatura como modelo de boas prácticas da Unesco

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades participa no programa ‘Radio do Patrimonio’ desta asociación cultural e pedagóxica xunto a escolares

A resolución coñecerase na sesión que o Comité celebrará do 28 de novembro ao 3 de decembro en Rabat



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, expresa o apoio da Xunta de Galicia á candidatura de Ponte... nas ondas! como modelo de Boas Prácticas da Unesco, que impulsa a Asociación Cultural e Pedagóxica do mesmo nome co apoio do Goberno autonómico. Así o sinalou hoxe con motivo da súa participación na iniciativa Radio do Patrimonio, un proxecto de radio escolar co que este colectivo busca implicar aos escolares na recuperación e posta en valor do patrimonio inmaterial.

O conselleiro de Cultura puxo en valor a traxectoria de máis de 25 anos de Ponte... nas Ondas!, unha iniciativa transfronteiriza que promove o intercambio lingüístico entre centros de ensino da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal e que opta a ser inscrito no rexistro de boas prácticas do Patrimonio Cultural Inmaterial da Unesco.

Trátase dunha candidatura conxunta de España e Portugal, presentada en marzo de 2021 conta co apoio e impulso da Xunta, cuxa resolución se coñecerá na sesión que o Comité Intergobernamental celebrará en Rabat do 28 de novembro ao 3 de decembro. “Agardamos que a resposta sexa positiva porque este recoñecemento suporía un gran impulso internacional para favorecer os lazos coa lusofonía”, afirmou.

A asociación Cultural e Pedagóxica Ponte... nas Ondas!emite hoxe desde o Pazo de Fonseca, en Santiago, o último dos catro programas desta iniciativa, logo de pasar polas localidades de Cea, Tui e Sarria e co alumnado do colexio López Ferreiro como convidado especial. Eles foron os responsables de elaborar as preguntas do programa. A emisión contou, ademais, con actuacións musicais como a de Pancho Álvarez, que repasou os instrumentos de corda que forman a banda sonora de Galicia. Tanto o capítulo de hoxe como os gravados anteriormente poden escoitarse en diferido a través da canle de

YouTube de Ponte...nas Ondas!





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando