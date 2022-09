Román Rodríguez sinala que o conxunto de medidas da Xunta para afrontar o curso escolar supón un aforro de 107 M€ para as familias galegas

O conselleiro de Educación explica que o Goberno galego leva traballando desde hai meses para que “a galopante inflación afecte o menos posible á educación e, sobre todo, afecte menos a quen máis o precise”

O aumento do 50 % da partida para libros de texto, o comedor escolar bonificado, o transporte totalmente gratuíto, a dotación de recursos tecnolóxicos de balde ou a conxelación das taxas universitarias son algunhas das accións en marcha

Avanza que seguirán analizando as medidas que sexan necesarias para continuar garantindo a calidade e equidade do ensino galego a prol da igualdade de oportunidades e a xustiza social

O conxunto de medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia en materia educativa nos últimos anos e que se intensificaron nos últimos meses debido ao contexto de inflación supoñen un aforro ás familias galegas con fillos en idade escolar ou universitaria de arredor de 107 M?.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, explicou hoxe –con motivo dunha entrevista na Radio Galega– que unha das principais preocupacións do Goberno galego neste inicio de curso é que a “inflación galopante que vivimos afecte o menos posible á educación e, sobre todo, afecte menos a quen máis o precise”.

Co fin de afrontar este contexto, a Consellería de Educación vén de intensificar algunhas das medidas que levan anos funcionando como o apoio ás familias para o acceso aos libros de texto e material escolar, o comedor escolar bonificado, o transporte totalmente gratuíto, a dotación de recursos tecnolóxicos de balde para os nenos ou a conxelación das taxas universitarias.

Non obstante, recalcou que o seu departamento seguirá “analizando e implementando” todas as medidas que sexan necesarias para continuar garantindo a calidade e equidade do ensino galego e, deste xeito, blindar “a igualdade de oportunidades e a xustiza social”.

Así mesmo, lanzou unha mensaxe de tranquilidade ás familias no que atinxe á dispoñibilidade dos libros de texto xa que, segundo trasladan as editoriais, agardan ter os manuais nas librarías nos primeiros días do inicio do curso salvo “algún caso concreto dalgunha materia”. O conselleiro lembrou que isto deriva da tardanza do Goberno do Estado en aprobar os currículos da nova lei educativa, unha situación que “desde o Goberno galego levamos tempo tratando de encauzar”.

De feito, desde o pasado abril, tanto as editoriais como o conxunto da comunidade educativa galega coñecen os textos dos currículos, o que lles permite a organización e planificación do curso. Tan só restan os últimos pasos de tramitación administrativa para aprobación no Consello da Xunta, pero que non afectan aos contidos xa publicados.

Román Rodríguez lembra que este ano o seu departamento incrementa nun 50 % a partida para libros de texto e material, con 25 M? fronte aos 17 M? do curso pasado, que alcanza o 75 % de familias beneficiarias. Isto garante que o incremento de custos non se traslade ás familias, xa que é a Xunta quen o asume.

Tampouco vai repercutir nas familias o aumento de custos de prestación de servizo de comedor –que seguirá sendo bonificado en función da renda–, ou de transporte gratuíto.

O investimento total do departamento educativo da Xunta de Galicia en materia de comedores escolares é de preto de 50 M?. Esta cifra duplica o orzamento de 14,6 M? que se destinaba en 2007 a este mesmo fin. Ademais, o número de prazas aumentou un 30 % desde o curso 2008/2009. En concreto, temos case 17.000 prazas máis.

En total o departamento educativo da Xunta xestiona 417 comedores. Pola súa banda, as anpas son responsables de 203 comedores e os concellos de 49. En ambos os casos, a Consellería colabora economicamente coa prestación destes servizos, ao igual que coas entidades de atención á diversidade. A falta de que se pechen as últimas autorizacións, o número estimado de prazas de comedor escolar será de 76.767, das cales 62.415 son xestionadas directamente pola Xunta (o 81,3 %) e 14.352 por anpas ou concellos.

O investimento en comedores escolares en Galicia supón o 10 % de toda España malia que a súa poboación representa menos do 6 %.

No que atinxe ao transporte, prestarase servizo ?segundo as estimacións provisionais? a 80.285 alumnas e alumnos de 774 centros públicos. Ademais, darase transporte adaptado a 394 alumnos de centros de Educación Especial que non son públicos a través de convenios cunha quincena de entidades.

Deste xeito Galicia volve ser a primeira Comunidade do Estado no referido ao volume que representa este servizo educativo complementario, concentrando o 21,6 % do gasto de transporte escolar en España. Máis de 1 de cada 5 euros investidos en todo o Estado proceden da Xunta. A Xunta inviste cada curso preto de 120 M? para prestar o servizo, contando tamén o prestado pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

No que atinxe ao profesorado, Román Rodríguez recalcou que este curso vai haber un maior número de docentes que antes da pandemia, malia á perda de 15.000 alumnos nas etapas de Infantil e Primaria. A falta de pechar os datos definitivos de matrícula en Formación Profesional, o conselleiro explicou: “Sabemos que imos ter máis profesores que no momento prepandémico e que imos ter un número semellante aos do ano pasado, pese a esa importante perda de matrículas”, abondou.

Finalmente, amosouse optimista coa recuperación da normalidade nas aulas a partir desta semana para canalizar todos os esforzos da escola “no que ten que ser, que é formar aos nosos nenos e mozos” e reiterou o agradecemento ao conxunto da comunidade educativa –sobre todo de profesorado, familias e alumnos– polo grao de responsabilidade e compromiso amosado durante toda a crise sanitaria.





